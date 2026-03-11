Bebés maltratados en guardería: maestra acusada en Nueva York

Megan Marchena, joven de 27 años, fue acusada como sospechosa de agresión y poner en peligro el bienestar de varios bebés mientras trabajaba como maestra en una guardería en Lindenhurst, Long Island (NY).

Tras el arresto de Marchena la policía del condado Suffolk recibió numerosas llamadas de otros padres y miembros del personal de la guardería, así como de sus antiguos lugares de trabajo, denunciando comportamiento inapropiado con otros niños.

“Esta acusación formal alega una profunda traición a la confianza por parte de alguien que se suponía debía proteger y criar a estos niños pequeños”, declaró el fiscal de distrito Raymond A. Tierney en un comunicado. “Los padres tienen derecho a esperar que sus hijos estén seguros en el aula, y resulta profundamente inquietante que niños tan pequeños e inocentes hayan sido presuntamente perjudicados por esta acusada. Mi oficina se compromete a responsabilizarla y a defender la seguridad y la dignidad de todos los niños del condado Suffolk”.

Según la investigación que llevó al arresto, el 24 de febrero de 2025 Marchena trabajaba como maestra en una guardería donde era la principal responsable de la enseñanza de niños menores de dos años. Durante la siesta ese día supuestamente intentó repetidamente acostar a una de sus alumnas de 17 meses empujándola con fuerza boca abajo contra la cuna, provocando que sus dientes le cortaran la piel de la boca. La víctima fue trasladada al Good Samaritan Hospital y necesitó puntos de sutura en la boca.

Ese incidente fue grabado en videovigilancia. Marchena fue arrestada inicialmente el 28 de febrero de 2025. Luego los detectives descubrieron que el 10 de enero de 2025, también durante la siesta, cuando uno de sus pupilos de 18 meses no se quedaba en la cama, ella supuestamente lo levantó por el torso con la cabeza y las piernas colgando. Luego presuntamente lo acercó a su cuna y lo dejó caer.

El 6 de marzo de 2026 Marchena fue procesada ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei por varios cargos de agresión y poner en peligro el bienestar de un menor. Debe regresar a la corte el 31 de marzo y enfrenta siete años de prisión si es declarada culpable del cargo principal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En agosto una bebé de un año se ahogó en la piscina de una guardería cerca de su hogar en El Bronx (NYC) y su cuidadora fue acusada.

