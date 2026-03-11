Delfines sorprenden en el East River de Nueva York

Una escena poco común sorprendió a residentes y visitantes de Nueva York esta semana: una docena de delfines nadando y saltando en las aguas del East River, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo.

El inusual espectáculo, registrado en video por decenas de testigos, convirtió la ribera en un improvisado punto de observación para neoyorquinos que disfrutaban de los primeros días templados de la temporada.

Los animales, identificados como delfines comunes de pico corto, fueron vistos jugando y desplazándose alrededor de Randall’s Island el lunes. Según expertos, se trata del grupo más grande de esta especie observado en esa vía fluvial en la historia reciente.

El avistamiento llamó la atención tanto de ciudadanos como de científicos, ya que estos delfines suelen vivir mar adentro. Verlos en un entorno urbano tan transitado como el East River es, cuando menos, inusual.

Un espectáculo inesperado en plena ciudad

Los videos difundidos en redes sociales muestran a los delfines surcando las olas y saltando fuera del agua mientras pequeñas multitudes observaban desde los muelles y parques cercanos.

Para muchos testigos fue un momento sorprendente, casi surrealista: un grupo de mamíferos marinos realizando acrobacias frente a uno de los paisajes urbanos más famosos del mundo.

Chris St. Lawrence, naturalista de la organización Gotham Whale, explicó en entrevista con el New York Post que, aunque la especie no es totalmente ajena a la región, raramente se la ve tan adentro del sistema de ríos y estuarios de la ciudad.

“No sabemos si se trata de una migración o si simplemente encontraron un buen lugar para comer. Con los delfines, a veces es difícil saber exactamente qué los motiva”, comentó St. Lawrence.

¿Por qué llegaron al East River?

Una de las teorías más plausibles es que los delfines estuvieran siguiendo bancos de peces.

El lado este de Randall’s Island, explicó el especialista, es un área particularmente productiva para varias especies que forman parte de la dieta de estos animales, entre ellas la lubina rayada, el sábalo y las anchoas.

La presencia de aves marinas reforzó esta hipótesis. Según St. Lawrence, más tarde ese mismo día se observó una bandada de gaviotas cazando en el mismo lugar donde previamente se habían visto los delfines.

Este tipo de coincidencias suele indicar que hay abundancia de peces, lo que a su vez puede atraer a depredadores marinos.

Otra explicación tiene que ver con la propia dinámica del río.

Cerca del estrecho de Hell Gate las corrientes pueden volverse especialmente fuertes. Para los delfines, este tipo de aguas agitadas puede funcionar como una especie de área de juego natural.

“Sabemos que a los delfines les gustan las corrientes fuertes y las olas. En los videos se ve claramente cómo saltan fuera del agua, algo que también hacen cuando están jugando”, explicó el experto.

Este comportamiento lúdico es común en muchas especies de delfines y suele observarse cuando los animales se sienten seguros y relajados.

Aunque el fenómeno resulta sorprendente, algunos especialistas consideran que puede ser una señal positiva.

Durante décadas, las aguas alrededor de Nueva York sufrieron altos niveles de contaminación industrial. Sin embargo, diversos esfuerzos de limpieza y regulación ambiental han mejorado la calidad del agua en los últimos años.

El regreso de peces y otras formas de vida marina ha provocado que cada vez sea más frecuente observar focas, ballenas y delfines en las cercanías de la ciudad.

“Siempre es una gran señal ver grandes grupos de delfines cerca de un entorno urbano”, señaló St. Lawrence. “Significa que hay suficiente alimento en la zona para sostener a tantos animales”.

Un recuerdo reciente con final trágico

El nuevo avistamiento ocurre casi exactamente un año después de que otra pareja de delfines comunes de pico corto apareciera en las aguas cercanas a la ciudad.

En aquella ocasión, el episodio terminó de forma trágica: uno de los animales fue encontrado gravemente herido en la costa de Astoria tras presuntamente ser golpeado por una embarcación.

Ese incidente, junto con otros similares, impulsó a legisladores estatales a promover nuevas medidas de protección para la fauna marina.

El Senado y la Asamblea del estado aprobaron recientemente la llamada Ley de Concientización sobre las Ballenas, una iniciativa que busca reducir las colisiones entre embarcaciones y mamíferos marinos.

Si la gobernadora Kathy Hochul firma la ley, el estado ampliará los materiales educativos obligatorios para navegantes y operadores de embarcaciones.

La intención es aumentar la conciencia pública sobre la presencia de ballenas, delfines y otras especies en las aguas de la región.

Mientras tanto, organizaciones como Gotham Whale piden la colaboración del público para entender mejor estos fenómenos.

Los expertos solicitan que cualquier persona que observe mamíferos marinos en el área reporte el avistamiento, ya que esa información permite identificar patrones de comportamiento y cambios en el ecosistema.

“Cuando reunimos datos de diferentes años, semanas e incluso días, podemos comenzar a ver tendencias”, explicó St. Lawrence.

