Irán advierte que bloqueará el paso de petróleo para EE.UU. e Israel por el estrecho de Ormuz

El Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, organismo encargado de coordinar al Ejército de Irán con la Guardia Revolucionaria, emitió este miércoles una advertencia sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz. La medida prohíbe la circulación de recursos energéticos destinados a potencias occidentales y sus aliados en la región.

Ebrahim Zolfagari, portavoz de la entidad militar, comunicó a través de la agencia Tasnim la postura oficial del mando iraní respecto al control de esta vía marítima estratégica. Apuntó que cualquier embarcación vinculada a estas naciones será considerada un objetivo militar para Teherán, informó EFE.

Postura de Irán sobre el bloqueo energético

El mando militar iraní fue enfático al detallar el alcance de la restricción en el paso de suministros: “Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios”.

El vocero añadió que las operaciones contra instalaciones y personal estadounidense en el Medio Oriente persistirán. En el mismo mensaje, advirtió sobre el despliegue de tropas en la zona: “El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados”.

Impacto en el mercado y hostilidades recientes

El Estrecho de Ormuz representa un enclave crítico para la economía global, ya que por sus aguas circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y una porción significativa de minerales estratégicos. La amenaza de ataques ha generado inestabilidad inmediata en los precios internacionales del crudo.

En las últimas horas, se han reportado incidentes directos en la zona. El diario griego Naftemporiki informó que un buque granelero, propiedad de una empresa de ese país, recibió el impacto de un proyectil de procedencia no identificada mientras navegaba cerca del Golfo Pérsico.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre la destrucción de “múltiples buques de guerra iraníes”, incluyendo 16 barcos minadores. Washington sostiene que estas acciones responden a las amenazas contra la libertad de navegación en aguas internacionales.

