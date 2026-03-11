Nueva lotería de apartamentos económicos en el Bronx: así puedes aplicar a viviendas desde $1,590 al mes

Encontrar vivienda asequible en Nueva York se ha convertido en uno de los mayores desafíos para miles de familias. Con los alquileres en niveles históricamente altos, las loterías de apartamentos subsidiados se han transformado en una de las pocas oportunidades para acceder a rentas más bajas dentro de la ciudad.

En este contexto, se acaba de abrir una nueva lotería de vivienda asequible en el Bronx que ofrece decenas de apartamentos para personas con ingresos moderados. El programa forma parte del sistema oficial NYC Housing Connect, la plataforma que gestiona las solicitudes para viviendas subsidiadas en Nueva York.

El nuevo edificio de vivienda asequible en el Bronx

La nueva lotería corresponde al complejo La Olazul, un edificio residencial de 13 pisos ubicado en 1940 Jerome Avenue, en el barrio de Mount Hope, en el Bronx.

El proyecto fue diseñado por STAT Architecture PC y desarrollado por Vaya Development y Westhab, organizaciones que participan en proyectos de vivienda asequible en la ciudad.

En total, el edificio cuenta con 115 apartamentos, de los cuales 37 unidades están disponibles a través de la lotería de NYC Housing Connect.

Estas viviendas están dirigidas a residentes cuyos ingresos equivalen aproximadamente al 60% del ingreso medio del área (AMI), uno de los criterios que utiliza la ciudad para determinar elegibilidad en programas de vivienda asequible. El proyecto es parte del programa de vivienda asequible de la ciudad de Nueva York.

Qué comodidades tendrá el edificio

Además de los apartamentos, el complejo incluye varias áreas comunes para los residentes. Entre las comodidades del edificio, destacan ascensor, lavandería, centro comunitario, gimnasio, espacio para guardar bicicletas y terraza en la azotea.

Los inquilinos deberán cubrir el costo de la electricidad, que incluye el uso de aire acondicionado y estufa.

Cuánto cuestan los apartamentos disponibles

Dentro del programa de vivienda asequible, las unidades disponibles incluyen estudios y apartamentos de una y dos habitaciones. Los precios y requisitos de ingreso son los siguientes:

Estudios

Hay 29 unidades disponibles:

Renta mensual aproximada: $1,590.

Ingresos requeridos: entre $58,320 y $77,760.

Apartamentos de una habitación

Hay 6 unidades disponibles:

Renta mensual aproximada: $1,695.

Ingresos requeridos: entre $62,435 y $87,480.

Apartamentos de dos habitaciones

Hay 2 unidades disponibles:

Renta mensual aproximada: $2,017.

Ingresos requeridos: entre $74,880 y $105,000.

Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos tanto de ingresos como de tamaño del hogar para poder participar en la lotería.

Cómo aplicar a la lotería de vivienda

Las personas interesadas deben presentar su solicitud a través de la plataforma oficial NYC Housing Connect, el sistema que utiliza la ciudad para administrar las loterías de vivienda asequible.

Las solicitudes pueden enviarse en línea o por correo.

La fecha límite para aplicar es 8 de mayo de 2026.

Después de ese plazo, los solicitantes serán seleccionados mediante un sistema de lotería y quienes resulten elegidos deberán presentar documentación para verificar ingresos y elegibilidad.

En el portal de loterías activas de NYC Housing Connect los residentes pueden revisar las oportunidades disponibles y aplicar en línea.

Las loterías de vivienda se vuelven cada vez más populares en Nueva York

Con el aumento constante de los alquileres, las loterías de apartamentos asequibles han ganado enorme interés entre los residentes de Nueva York.

En algunos casos, decenas de miles de personas aplican por un número limitado de unidades, lo que refleja la fuerte demanda de vivienda a precios más accesibles en la ciudad.

Por esa razón, expertos en vivienda recomiendan a los residentes revisar regularmente las nuevas oportunidades publicadas en NYC Housing Connect, ya que cada año se abren nuevas loterías en distintos barrios de la ciudad.

