Nueva York proyecta una ciudad sobre vías de tren: el megaproyecto que promete 12,000 viviendas

Nueva York analiza uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos en décadas: construir una enorme plataforma sobre un patio ferroviario activo en Queens para crear un nuevo barrio con miles de viviendas, parques y servicios públicos.

El plan se centra en Sunnyside Yard, un gigantesco complejo ferroviario utilizado por Amtrak, Long Island Rail Road y New Jersey Transit. La propuesta contempla cubrir parte de las vías con una estructura elevada para desarrollar hasta 12,000 viviendas, además de escuelas, bibliotecas, espacios públicos y centros comunitarios.

Mamdani pide $21 mil millones a Trump para el megaproyecto Sunnyside Yard. Asegura que la renta barata NY es un eje de sus políticas de desarrollo urbano. (AP Photo/Yuki Iwamura)

La idea, presentada por Zohran Mamdani a Donald Trump hace una semana, supondría la mayor inversión en vivienda de Nueva York en cinco décadas. El alcalde de NY se la presentó al Presidente en un Washington el 26 de febrero. La iniciativa busca recursos federales para edificar miles de hogares accesibles, revitalizar Sunnyside Yard y generar empleos.

Una ciudad sobre trenes: un plan gigantesco que transformaría Queens

Aunque la idea de construir sobre estas vías de tren existe desde hace décadas, ha cobrado fuerza nuevamente en febrero y marzo de 2026 debido a negociaciones recientes entre el gobierno local y federal.

Según el Departamento de Planificación Urbana de Nueva York (NYC Department of City Planning), el proyecto podría transformar una gran extensión de infraestructura ferroviaria en un nuevo barrio residencial conectado con el resto de la ciudad.

Responde a uno de los mayores desafíos de la ciudad: la crisis de vivienda que afecta a millones de residentes y ha llevado a autoridades y urbanistas a buscar nuevas formas de crear suelo urbano en una ciudad densamente construida.

Qué es Sunnyside Yard y por qué es clave para el proyecto

Sunnyside Yard es uno de los patios ferroviarios más grandes del noreste de Estados Unidos.

Se ubica en el barrio de Queens, entre Long Island City, Sunnyside y Woodside, y ocupa aproximadamente 180 acres (más de 70 hectáreas). Desde principios del siglo XX funciona como centro de almacenamiento y mantenimiento de trenes que operan hacia Manhattan y otras regiones.

El espacio está lleno de vías activas, trenes estacionados y equipos ferroviarios, lo que significa que no puede urbanizarse de forma convencional.

Por esa razón, el proyecto propone una solución de ingeniería compleja: construir una enorme plataforma estructural sobre las vías, creando una superficie artificial donde se puedan levantar edificios y espacios públicos.

Este concepto ya se ha utilizado en proyectos famosos de Nueva York, como Hudson Yards, aunque la escala del plan en Sunnyside Yard podría ser incluso mayor.

Hudson Yards es el barrio más nuevo y moderno de Manhattan, Nueva York, inaugurado oficialmente en marzo de 2019. Crédito: ANGELA WEISS | AFP / Getty Images

Qué incluye la nueva “mini ciudad” propuesta

Los primeros estudios urbanísticos plantean que el nuevo desarrollo podría convertirse en un barrio completo con viviendas, transporte y servicios.

Según los desarrolladores, entre los elementos previstos se encuentran:

Hasta 12,000 viviendas nuevas : El objetivo es aliviar la presión del mercado inmobiliario de Nueva York, donde los precios de alquiler y compra han aumentado en los últimos años.

: El objetivo es aliviar la presión del mercado inmobiliario de Nueva York, donde los precios de alquiler y compra han aumentado en los últimos años. Parques y espacios públicos : El proyecto contempla áreas verdes para compensar la alta densidad urbana de la zona.

: El proyecto contempla áreas verdes para compensar la alta densidad urbana de la zona. Escuelas y centros comunitarios : La planificación incluye infraestructura educativa para atender a los futuros residentes.

: La planificación incluye infraestructura educativa para atender a los futuros residentes. Bibliotecas y espacios culturales : El nuevo barrio también podría incorporar equipamientos culturales.

: El nuevo barrio también podría incorporar equipamientos culturales. Centros de salud y servicios públicos: Urbanistas han planteado incluir clínicas o centros de atención médica.

Según el plan preliminar de planificación urbana, el desarrollo podría convertirse en uno de los proyectos de vivienda más grandes de la ciudad en décadas.

Los diseños visuales conocidos del proyecto de Sunnyside Yard han sido desarrollados principalmente por la firma Practice for Architecture and Urbanism (PAU). No se trata solo de edificios aislados, sino de un sistema complejo de capas que “flotan” sobre las vías activas de Amtrak y el LIRR. Crédito: Imagen ilustrativa generada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Detalles clave del megaproyecto

Ubicación : Se planea construir una plataforma gigante sobre Sunnyside Yard, un centro ferroviario de 72 hectáreas utilizado por Amtrak y el LIRR.

: Se planea construir una plataforma gigante sobre Sunnyside Yard, un centro ferroviario de 72 hectáreas utilizado por Amtrak y el LIRR. Viviendas : El plan central contempla la creación de 12,000 unidades residenciales, de las cuales la mitad (6,000) serían viviendas asequibles bajo modelos de propiedad subsidiada.

: El plan central contempla la creación de 12,000 unidades residenciales, de las cuales la mitad (6,000) serían viviendas asequibles bajo modelos de propiedad subsidiada. Inversión : El alcalde Zohran Mamdani ha solicitado aproximadamente 21,000 millones de dólares en subvenciones federales para financiar el desarrollo, que incluiría también escuelas, parques y centros de salud.

: El alcalde Zohran Mamdani ha solicitado aproximadamente 21,000 millones de dólares en subvenciones federales para financiar el desarrollo, que incluiría también escuelas, parques y centros de salud. Estado actual : En febrero de 2026, el alcalde presentó formalmente la propuesta al presidente Trump, quien mostró interés en el proyecto, aunque todavía no se han formalizado los fondos.

: En febrero de 2026, el alcalde presentó formalmente la propuesta al presidente Trump, quien mostró interés en el proyecto, aunque todavía no se han formalizado los fondos. Plazos: Expertos estiman que, en el mejor de los casos, la construcción podría comenzar en cuatro años y el proyecto completo no estaría terminado hasta cerca de 2040.

Un enorme desafío de ingeniería

Construir una ciudad sobre un patio ferroviario activo implica desafíos técnicos extraordinarios. Según precisiones de la Metropolitan Transportation Authority, el proyecto es muy ambicioso en términos técnicos.

Las plataformas que cubren las vías deben soportar el peso de edificios y parques, permitir la ventilación del patio ferroviario y mantener acceso para mantenimiento de trenes. Además, las obras tendrían que realizarse sin interrumpir el funcionamiento ferroviario, lo que complica aún más el proyecto.

Ingenieros urbanos explican que este tipo de infraestructura requiere estructuras masivas de acero y hormigón apoyadas en puntos estratégicos entre las vías.

Un ejemplo comparable es Hudson Yards, el complejo construido sobre un patio ferroviario en Manhattan, que requirió una plataforma de ingeniería avanzada para soportar rascacielos y espacios públicos.

Plano maestro del patio de Sunnyside (Queens, Nueva York). Renders Pau Studio. Crédito: Pau Studio | Cortesía

Construir sobre infraestructuras existentes: nueva tendencia urbana

El proyecto refleja una tendencia creciente en grandes ciudades del mundo: crear nuevos barrios sobre infraestructuras existentes cuando el suelo disponible es escaso. Los urbanistas creen que proyectos como el de Sunnyside Yard permitirían crear miles de viviendas sin desplazar comunidades existentes, ya que se construirían sobre infraestructuras ya urbanizadas.

De todos modos, a pesar de su potencial transformador, el desarrollo de Sunnyside Yard no ocurrirá de inmediato. El proyecto podría tardar décadas.

Los estudios urbanísticos, análisis de ingeniería y procesos de aprobación podrían extenderse durante varios años. Además, como precisó a Trump el alcalde, el proyecto requeriría una inversión de miles de millones de dólares y una coordinación compleja entre agencias públicas y operadores ferroviarios.

Expertos señalan que, si finalmente se concreta, el nuevo barrio podría construirse en etapas durante varias décadas, transformando progresivamente el área.

Aun así, la idea ya genera gran interés entre urbanistas y arquitectos, que la consideran una de las oportunidades más importantes para crear vivienda en Nueva York en el siglo XXI.

