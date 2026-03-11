El ingreso que necesita una familia para vivir en Nueva York en 2026 sorprende a muchos residentes

La vivienda se ha convertido en uno de los temas más sensibles para quienes viven en Nueva York. En una ciudad donde millones de personas dependen de alquileres, viviendas subsidiadas o programas de asistencia, cualquier información relacionada con el costo de vivir o pagar renta genera enorme preocupación.

En las últimas semanas, el debate volvió a intensificarse después de que distintos informes y discusiones políticas pusieran el foco en el acceso a la vivienda en la ciudad, un tema que afecta especialmente a comunidades inmigrantes y familias trabajadoras. Para muchos residentes, el aumento constante de los alquileres y del costo de vida plantea una pregunta cada vez más común: cuánto dinero se necesita realmente para vivir en Nueva York.

Encontrar un apartamento asequible en Nueva York puede marcar un antes y un después en la estabilidad de una familia. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Los datos más recientes muestran que el ingreso necesario para cubrir los gastos básicos en la ciudad es considerablemente más alto que en la mayoría de Estados Unidos.

El ingreso necesario para vivir en Nueva York, según estudios recientes

De acuerdo con el MIT Living Wage Calculator, una de las herramientas más utilizadas para estimar el costo real de vida en distintas regiones del país, una familia en Nueva York necesita ingresos significativamente altos para cubrir gastos esenciales.

Según los cálculos más recientes para el área de Nueva York–Newark–Jersey City, el ingreso anual aproximado necesario es:

Adulto solo : alrededor de $55,000 al año para cubrir gastos básicos.

: alrededor de $55,000 al año para cubrir gastos básicos. Un adulto con un hijo: cerca de $100,000 al año.

cerca de $100,000 al año. Dos adultos con dos hijos: aproximadamente $140,000 a $150,000 al año.

Estas cifras incluyen gastos esenciales como vivienda, comida, transporte, atención médica e impuestos.

El costo de la vivienda sigue siendo el principal desafío

La vivienda es el gasto que más pesa en el presupuesto de las familias de Nueva York.

Según datos del U.S. Census Bureau y del Department of Housing and Urban Development (HUD), se considera que una vivienda es asequible cuando una familia destina menos del 30% de sus ingresos al alquiler o hipoteca. Sin embargo, en Nueva York muchas familias superan ampliamente ese porcentaje.

De acuerdo con el NYU Furman Center, más de la mitad de los inquilinos de la ciudad se consideran “rent burdened”, lo que significa que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la renta.

Cada año se abren nuevas convocatorias de apartamentos económicos en distintos barrios de Nueva York. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Cuánto cuesta rentar un apartamento en Nueva York

Los alquileres en la ciudad continúan entre los más altos del país. Según datos recientes del portal inmobiliario Zillow, el alquiler promedio en Nueva York se sitúa aproximadamente en:

Apartamento de una habitación: entre $3,300 y $3,700 al mes.

Apartamento de dos habitaciones: entre $4,000 y $4,500 al mes.

Los precios pueden variar dependiendo del barrio, pero incluso en zonas más accesibles los alquileres siguen siendo elevados en comparación con otras ciudades de Estados Unidos.

Transporte, comida y otros gastos también influyen

Además de la vivienda, otros gastos influyen en el costo de vida en Nueva York. El transporte público, por ejemplo, representa un gasto importante para muchas familias. Según la Metropolitan Transportation Authority (MTA), el pase mensual de metro cuesta $132.

La comida también ha aumentado de precio en los últimos años debido a la inflación. Datos del U.S. Bureau of Labor Statistics muestran que el costo de alimentos en el área de Nueva York se mantiene por encima del promedio nacional.

A esto se suman gastos como cuidado infantil, servicios públicos, atención médica e impuestos estatales y locales.

Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Por qué Nueva York es una de las ciudades más caras de Estados Unidos

Expertos señalan varios factores que explican el alto costo de vida en la ciudad. Uno de los principales es la alta demanda de vivienda, combinada con una oferta limitada de nuevos apartamentos. Además, Nueva York es uno de los principales centros económicos del mundo, lo que atrae a millones de trabajadores y empresas.

Según el NYC Department of City Planning, la población de la ciudad supera los 8.3 millones de habitantes, lo que genera una presión constante sobre el mercado inmobiliario.

Cómo enfrentan las familias el alto costo de vida

Ante estos precios, muchas familias recurren a distintas estrategias para poder mantenerse en la ciudad. Entre ellas, compartir vivienda con familiares o compañeros, mudarse a barrios más económicos o vivir en ciudades cercanas de New Jersey o Long Island. También es frecuente intentar a aplicar a programas de vivienda asequible o apartamentos baratos.

Programas como NYCHA (New York City Housing Authority) o los subsidios de renta Section 8 siguen siendo claves para miles de residentes de bajos ingresos.

Un desafío creciente para residentes e inmigrantes

El aumento del costo de vida en Nueva York se ha convertido en uno de los principales desafíos para quienes viven en la ciudad. Para muchas familias inmigrantes y trabajadores esenciales, mantener un equilibrio entre ingresos y gastos se vuelve cada vez más difícil, especialmente cuando los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios de la vivienda.

Mientras el debate sobre cómo enfrentar la crisis de vivienda continúa en la ciudad, los datos muestran que vivir en Nueva York requiere hoy ingresos mucho más altos que en la mayoría de las ciudades del país.

