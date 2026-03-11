Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 11 de marzo

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a experimentar será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 87% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 54% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 11.18 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:58 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las probabilidades de lluvia serán de 69% por la mañana, 10% por la tarde y 69% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.