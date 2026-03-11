Nuevo líder supremo de Irán resultó herido durante los primeros ataques, según informes

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sufrió heridas en sus extremidades inferiores durante la jornada inicial de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, según reportes difundidos este miércoles por el diario The New York Times.

Las lesiones reportadas serían la razón de la ausencia pública del líder, quien no ha emitido comunicados ni ha aparecido en registros de video desde su nombramiento el pasado domingo. Mojtaba Jamenei fue designado por el cuerpo de clérigos tras el asesinato de su padre el 28 de febrero, durante la primera etapa de los ataques aéreos.

Situación operativa y medidas de seguridad

Fuentes oficiales iraníes, que mantuvieron el anonimato, indicaron que el nuevo líder supremo permanece “refugiado en un lugar seguro con capacidad limitada de comunicación con el exterior”. La falta de mensajes escritos o audiovisuales responde a una estrategia de protección, ante el temor de que cualquier señal electrónica pueda revelar su ubicación exacta y comprometer su integridad física.

Entretanto, funcionarios militares de Israel confirmaron que sus servicios de inteligencia ya poseían datos sobre las heridas en las piernas de Jamenei incluso antes de que este asumiera formalmente el mando. Hasta el momento, no se ha precisado el alcance técnico ni la gravedad exacta de las lesiones sufridas durante los bombardeos iniciales.

Referencias en medios sobre el nuevo líder

Dentro de Irán, varias organizaciones y medios locales comenzaron a utilizar la frase “el veterano de guerra herido” para referirse a la máxima autoridad del país. Esta denominación se ha extendido en medio del hermetismo que rodea su figura y su estado físico actual.

El informe detalla que el entorno familiar de Mojtaba Jamenei se ha visto severamente afectado por las recientes operaciones militares. Según información de The New York Times, su madre, su esposa y uno de sus hijos perdieron la vida en los ataques ejecutados por las fuerzas estadounidenses e israelíes.

