Todos compartimos la carretera y las tarifas justas de seguro de automóvil reconocen que la asequibilidad no es abstracta

Como la mayoría de los neoyorquinos, comencé mi jornada laboral dejando a mi hija en la escuela antes de ir a la oficina. Desafortunadamente, como algunos, sufrí un accidente por un choque con otro vehículo mientras esperaba encontrar estacionamiento. Este desafortunado accidente me recordó repentinamente algo que los neoyorquinos experimentan a diario.

El seguro de auto se ha vuelto demasiado caro, demasiado complicado y demasiado desconectado de la justicia. Casi todos los hogares en este estado dependen de un auto, y cuando las primas de seguro suben, las familias lo sienten de inmediato.

En todo el estado de Nueva York, las personas dependen de sus vehículos para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, cuidar a sus seres queridos y mantenerse conectadas con sus comunidades. El seguro de auto no es opcional. Es un requisito básico de la vida diaria. Sin embargo, demasiados conductores responsables pagan tarifas infladas debido al fraude, los accidentes simulados y el abuso sistemático que continúan aumentando los costos para todos.

Un sistema justo debería desalentar el comportamiento imprudente e ilegal, no crear incentivos que socaven la rendición de cuentas. Cuando la responsabilidad se desmorona, los neoyorquinos respetuosos de la ley cargan con costos que no reflejan su forma de vivir ni de conducir. Restablecer el equilibrio no se trata de castigos. Se trata de justicia, responsabilidad y confianza.

La gobernadora Kathy Hochul ha presentado un plan claro y meditado para abordar estos desafíos. Su propuesta refuerza los esfuerzos para combatir el fraude de seguros, cierra las lagunas legales que contribuyen a litigios innecesarios y refuerza el principio de que la responsabilidad debe ser importante.

Al mismo tiempo, preserva las protecciones para las personas que sufren lesiones graves y garantiza que el sistema siga funcionando para quienes cumplen las normas.

Esta propuesta refleja la importancia del papel del gobierno. No se trata solo de reaccionar cuando los costos se disparan, sino de intervenir cuando los sistemas dejan de funcionar como deberían. Los neoyorquinos esperan que su gobierno proteja a los consumidores, promueva la equidad y garantice que la gente común no tenga que pagar las consecuencias del mal uso o la explotación del sistema.

La gobernadora Hochul está impulsando un enfoque coordinado a nivel estatal para restablecer la rendición de cuentas y lograr un mayor equilibrio en el sistema de seguros de automóviles. Su propuesta incluye:

Fortalecer los esfuerzos para identificar, investigar y procesar los accidentes simulados y el fraude organizado de seguros.

Ampliar la responsabilidad de las personas que organizan o se benefician financieramente de esquemas fraudulentos de accidentes.

Aumentar la supervisión de los proveedores médicos que participan en reclamos fraudulentos o diagnósticos incorrectos.

Abordar las matriculaciones ilegales de vehículos fuera del estado que trasladan los costos a los conductores neoyorquinos que respetan la ley.

Fortalecer los programas antifraude de las aseguradoras, dándoles más tiempo y flexibilidad para investigar reclamos sospechosos.

Limitar las indemnizaciones por daños no económicos para las personas que participaron en conductas ilegales o imprudentes en el momento de un accidente.

Garantizar que los conductores principales responsables de un accidente no reciban indemnizaciones excesivas por daños.

Aclarar y ajustar la definición de lesiones graves para reducir el abuso y proteger a quienes sufren daños reales.

Garantizar que el ahorro en costos beneficie a los consumidores al mantener una supervisión y protección rigurosas para que la reducción de los costos del sistema se traduzca en un alivio para los asegurados.

Este enfoque refleja los valores que los neoyorquinos esperan de su gobierno. Como parte del presupuesto propuesto por la gobernadora, estas reformas reconocen que la asequibilidad no es abstracta. Es personal. Reducir los costos del seguro de auto significa aliviar la presión sobre los presupuestos familiares, apoyar a los trabajadores y a las pequeñas empresas, y hacer que nuestro estado sea más habitable para todos.

Todos compartimos la carretera y compartimos la responsabilidad mutua. La propuesta de la gobernadora Hochul impulsa a Nueva York hacia un sistema que refleja esa responsabilidad compartida y devuelve la equidad a su lugar. Ese es un objetivo que vale la pena promover para las familias en cada rincón del estado de Nueva York.

Walter T. Mosley es el secretario de Estado del Estado de Nueva York