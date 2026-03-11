Travis Kelce revela que Taylor Swift fue clave para su regreso a los Chiefs

Travis Kelce regresará con los Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL y reveló que una de las claves para su regreso fue Taylor Swift.

El tres veces campeón del Super Bowl contó cómo la artista lo motivó a seguir y ver cómo sigue haciendo grandes cosas en su carrera.

“Compartimos el mismo amor por lo que hacemos, y afortunadamente hemos tenido este deseo desde niños en nuestras profesiones selectivas”, dijo Kelce.

“Es increíble verla seguir trabajando, encontrar nuevas cosas sobre las que escribir, encontrar nuevas melodías y, además, ver que sigue teniendo ese amor y alegría en lo que hace. “Claro que eso es motivador. Es motivador para cualquiera, y más aún para mi prometida, saber que estoy pasando por algo en lo que intento descubrir qué me depara el futuro”.

🚨| Travis Kelce talking about how motivating his fiancée Taylor is: "That’s motivating for anybody let alone my fiancée!



Pat: Can we talk about Taylor for a second?

Travis: of course always!



[…] We share the same love for what we do, we’ve had this desire since we were kids.… pic.twitter.com/GBsoDJdHnz — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) March 10, 2026

Travis Kelce solo quería jugar con los Kansas City Chiefs

Kelce también explicó que su regreso a la NFL solo sería con los Chiefs y no tenía pensado firmar en la agencia libre con otro equipo.

“Mi mejor oportunidad fue jugar para los Chiefs una vez más y recuperar el control”, dijo Kelce. “Hay muchas piezas en Kansas City que me encantan y estoy deseando volver a las instalaciones con ellas”.

El contrato de Kelce es por $12 millones de dólares y puede llegar a $15 millones de dólares debido a los incentivos.

“Hombre, sigo enamorado de este juego. Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las protecciones, esforzarme al máximo y simplemente jugar”, dijo Kelce durante una entrevista en el Pat McAfee Show.

Los Chiefs mostraron su felicidad con la decisión de Kelce y que gracias a las conversaciones que tuvieron pudieron lograr el trato antes del comienzo de la nueva temporada.

“Creo que hemos adoptado un enfoque diferente con Travis, ya que nos hemos preparado para cualquier escenario”, declaró el gerente general de los Chiefs, Brett Veach. “El entrenador (Reid) mencionó que ha tenido una excelente conversación con Travis. Por nuestra parte, yo, (el gerente general adjunto) Chris Shea y el equipo de Travis, hemos tenido una buena conversación al respecto”.

