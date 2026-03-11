Irán anuncia que se baja del Mundial 2026 por la guerra con Estados Unidos e Israel

La política terminó ganándole al fútbol. Este miércoles Irán anunció que su selección no participará en el Mundial 2026 debido al conflicto bélico que enfrenta con Estados Unidos e Israel.

En una entrevista televisiva a ‘iribnews‘, el ministro de Deportes Ahmad Doyanmali dio a conocer que la decisión de bajarse del Mundial 2026 se da en rechazo a las acciones bélicas que Estados Unidos e Israel emprendieron hace dos semanas contra Teherán y que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo”, dijo.

“A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó el ministro.

Otro de los motivos, según el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, sería el boicot de las jugadoras de la selección femenina de Irán durante la Copa Asia que se disputa en Australia.

Las futbolistas se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia en su debut ante Corea del Sur. Luego de quedar eliminadas, al menos siete jugadoras escaparon del hotel de concentración y pidieron asilo político para no regresar a Irán.

“¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, indicó Taj.

La noticia llega horas después de que el pasado martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reuniera con Donald Trump y confirmara que no había veto estadounidense para Irán en el Mundial 2026.

Consecuencias económicas para Irán por bajarse del Mundial 2026

La salida de Irán del Mundial 2026 a casi tres meses de su inicio podría acarrearle consecuencias económicas. Según el reglamento del torneo, su artículo número 6 establece para la Federación Iraní una multa de $320,000 dólares.

La cifra hubiese sido de $640,000 dólares si la renuncia se da a menos de 30 días para empezar el torneo. Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección.

Irán fue el primer equipo en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de Medio Oriente iba a comenzar su calendario en el Mundial en el Grupo G en Los Ángeles el 15 y 21 de junio contra Nueva Zelanda y Bélgica. Finalmente, el 26 de junio cerraba ante Egipto en Seattle.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron hace dos sábados y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.



