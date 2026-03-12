EE.UU. no está listo para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, afirmó el secretario de Energía

El Departamento de Energía de Estados Unidos reconoció este jueves que la Armada todavía no está en condiciones de iniciar el acompañamiento militar de embarcaciones comerciales a través del Estrecho de Ormuz, en Irán. Sin embargo, indicó que el gobierno estadounidense proyecta que las operaciones de protección naval comenzarán de manera progresiva hacia finales del presente mes.

Chris Wright, secretario de Energía, aclaró la postura actual de la administración respecto a la seguridad en esta vía marítima estratégica. Durante una entrevista con la cadena CNBC, el funcionario explicó que el ejército requiere completar fases previas de su estrategia actual antes de comprometer recursos en la custodia de cargamentos.

“Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, afirmó Wright.

Prioridades para el Ejército estadounidense

El plan operativo establece que la Armada podrá escoltar tanqueros de petróleo, gas natural, helio, fertilizantes y sulfuro una vez que concluya la etapa de degradación de las defensas del régimen de Irán.

Según el secretario, la prioridad militar actual es el desmantelamiento de la industria de defensa y las capacidades ofensivas iraníes. Solo tras alcanzar ese objetivo, las fuerzas estadounidenses iniciarán la fase de reapertura militar del estrecho.

Las declaraciones coinciden con los reportes del presidente Donald Trump, quien ha sostenido en las últimas 48 horas que las fuerzas de Irán, específicamente en áreas de misiles y drones, presentan una disminución crítica, pero Wright reiteró que el conflicto con el país asiático se resolverá en un periodo de “pocas semanas”.

Confusión por publicación de Wright

El anuncio se produce tras un episodio de confusión informativa el pasado martes, cuando Wright publicó y luego eliminó un mensaje en la red social X, en el que aseguraba que ya se había realizado la primera escolta de un navío bajo la operación conjunta con Israel.

La incertidumbre en el Estrecho de Ormuz ha generado una alta volatilidad en los precios del crudo. El valor del barril ha fluctuado recientemente entre los $78 y los $100 dólares.

El temor de los inversores aumentó tras registrarse ataques iraníes contra infraestructuras estratégicas en Omán y los Emiratos Árabes Unidos, así como contra embarcaciones que intentaban navegar por la zona.

Sigue leyendo:

– La OMS advierte sobre los peligros del smog en Teherán tras ataques a instalaciones petroleras

– EE.UU. gastó más de $11,000 millones en los primeros seis días de guerra en Irán

– Trump asegura que “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán