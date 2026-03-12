El regreso del tomillo: las hierbas que cuidan la tierra… y nuestra salud

En algunas regiones de España está ocurriendo algo curioso que, en realidad, no es nuevo. Agricultores regenerativos están recuperando una práctica que durante generaciones fue común en el campo: plantar hierbas aromáticas entre los cultivos. Hoy, estas pequeñas plantas están demostrando algo poderoso: pueden ayudar a sanar la tierra… y también nuestra relación con los alimentos.

Entre olivares, viñedos y almendros vuelven a crecer tomillo, romero, lavanda y salvia. Estas plantas no solo perfuman el paisaje; cumplen una función clave en la salud del ecosistema agrícola. Atraen polinizadores, protegen el suelo, aumentan la biodiversidad y ayudan a “sanar” las tierras que durante años han sido explotadas.

Pero hay una planta que merece especial atención: el tomillo.

Esta pequeña hierba aromática ha sido durante siglos un ingrediente fundamental de la cocina mediterránea y también un remedio natural muy utilizado en los hogares. Contiene compuestos como el timol, conocidos por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Por eso nuestras abuelas lo usaban para preparar infusiones contra resfriados o para aliviar la digestión.

En la cocina, el tomillo tiene una capacidad única para transformar platos simples. Una ramita fresca puede aromatizar un guiso, el “steak”, el pescado, el pollo, unas papas asadas, un aceite de oliva o un plato de verduras.

Shutterstock

Lo interesante es que estas hierbas también influyen en la calidad de los alimentos que se producen a su alrededor. Algunos agricultores han observado que cuando los olivares conviven con hierbas aromáticas como el tomillo o el romero, los aceites producidos en esos paisajes pueden presentar niveles más altos de polifenoles. Estos compuestos antioxidantes ayudan a reducir la inflamación, apoyan la salud cardiovascular y se han asociado con la protección frente a enfermedades neurodegenerativas.

Es un recordatorio de que el paisaje influye en la química de los alimentos, y esa química termina influyendo en nuestra salud.

La buena noticia es que no necesitamos un campo para reconectar con estas tradiciones. Un pequeño balcón o una maceta en la ventana puede ser suficiente para cultivar tomillo o romero en casa. Con la llegada de la primavera, cuando la tierra despierta y los días se llenan de luz, es el momento perfecto para plantar, cuidar y volver a conectar con esos aromas que durante generaciones han acompañado nuestras cocinas.

Tal vez por eso nuestras abuelas siempre tenían una planta aromática cerca de la cocina. Ellas sabían algo que hoy volvemos a descubrir: que el sabor, la salud y la tierra están profundamente conectados.

Shutterstock

Volver a estas plantas no es nostalgia. Es sabiduría.

Doreen Colondres es autora, chef, instructora de vinos, creadora de lacocinanomuerde.com y fundadora de vitishouse.com. Síguela en @doreencolondres