Las estaciones de NJ Transit ahora tendrán aroma a lavanda

El aroma a lavanda será ahora parte de la experiencia diaria para millones de pasajeros de NJ Transit. La agencia de transporte de Nueva Jersey anunció un nuevo plan de mejoras rápidas que incluye productos de limpieza con fragancia de lavanda, tecnología basada en inteligencia artificial y renovaciones en estaciones clave, en medio de la presión por modernizar el sistema antes de la llegada de la Copa Mundial 2026.

La iniciativa fue presentada este martes por el director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, junto a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien impulsa un “Plan de Acción Rápida” para tratar de recuperar la confianza de los usuarios tras años de críticas por retrasos, problemas de infraestructura y deficiencias en el servicio.

“Espero que la gente huela lavanda”, dijo Kolluri durante una conferencia de prensa al explicar que el producto ya se utiliza cada noche para limpiar la estación de Newark Penn entre la medianoche y las 4 de la mañana. Según el funcionario, la idea es extender el programa a otras estaciones del sistema.

El anuncio llamó la atención de pasajeros y residentes porque convierte a la lavanda prácticamente en el “olor oficial” del sistema ferroviario estatal. Aunque el símbolo floral oficial de Nueva Jersey es la violeta azul, las autoridades creen que el nuevo aroma puede ayudar a mejorar la percepción pública de las estaciones, especialmente en áreas de alto tráfico.

IA, GPS y seguridad: las otras apuestas de NJ Transit

Más allá del aspecto sensorial, el comunicado emitido por NJ Transit explica que el plan incluye una serie de cambios tecnológicos y operativos que buscan modernizar el sistema antes de uno de los mayores retos logísticos en la historia reciente de la región: los partidos del Mundial de fútbol que se jugarán en el MetLife Stadium en próximas semanas.

Entre las medidas anunciadas destaca la actualización de los sistemas GPS en trenes y autobuses para ofrecer tiempos de llegada más precisos en tiempo real. Los usuarios han criticado durante años las fallas en la información de horarios y retrasos, especialmente durante las horas pico.

Además, NJ Transit planea crear un centro de monitoreo de delitos apoyado en inteligencia artificial (IA). Según Kolluri, la herramienta podrá “rastrear y predecir patrones criminales” en estaciones, plataformas y otras áreas del sistema.

La idea es darle una grata experiencia a quienes utilizarán el servicio durante la Copa del Mundo y para los usuarios del día día, quienes podrán disfrutar de estas mejoras tras culminar el Mundial. (Foto: Mary Altaffer/AP)

La agencia también informó que instalará más elevadores y escaleras eléctricas en distintas estaciones. Sin embargo, por ahora solo se confirmó que una de las beneficiadas será Newark Penn Station. No se detallaron otras ubicaciones ni un cronograma específico para las obras.

Tampoco se ofreció un cálculo oficial del costo total del plan. Funcionarios aseguraron que los proyectos serán cubiertos con el presupuesto actual de la agencia.

Durante el evento, Sherrill recordó que en su etapa como congresista federal fue conocida por impulsar el proyecto del túnel Gateway, una obra considerada clave para la conexión ferroviaria entre Nueva Jersey y Nueva York.

“En el Congreso me llamaban la congresista obsesionada con los túneles porque luché intensamente por el proyecto Gateway. Ahora quiero ser la gobernadora obsesionada con el transporte porque estoy luchando por todo el sistema de tránsito de Nueva Jersey”, afirmó.

Presión antes del Mundial y críticas de pasajeros

El nuevo plan llega en un momento particularmente delicado para NJ Transit. La agencia enfrenta una enorme presión para demostrar que puede manejar el flujo masivo de pasajeros esperado durante el Mundial de 2026, cuando miles de fanáticos utilizarán trenes y autobuses para asistir a los encuentros en el MetLife Stadium.

Expertos y usuarios han advertido durante meses que la red ferroviaria podría operar al límite de su capacidad durante el torneo, especialmente considerando el historial reciente de cancelaciones, retrasos y problemas mecánicos.

La estrategia de Sherrill también representa un intento por diferenciarse de la administración del exgobernador Phil Murphy, quien llegó al cargo prometiendo arreglar NJ Transit “aunque lo matara”, una frase que durante años fue utilizada por críticos del sistema para señalar que las mejoras prometidas nunca se materializaron completamente.

En redes sociales, el anuncio de la lavanda generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios celebraron la intención de mantener estaciones más limpias y agradables, mientras otros cuestionaron que el enfoque estuviera puesto en aromas y no en ampliar el servicio o reducir retrasos.

La controversia también se intensificó por el costo del transporte previsto para los partidos del Mundial.

Pese a ello, las autoridades insisten en que las medidas anunciadas son apenas la primera fase de una transformación más amplia. Para miles de pasajeros que utilizan el sistema todos los días entre Nueva Jersey y Nueva York, la verdadera prueba llegará cuando comiencen a notar si las estaciones no solo huelen diferente, sino también funcionan mejor.

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