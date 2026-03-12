El tiempo de hoy en Nueva York para este jueves 12 de marzo

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 4% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 19.88 mph en el día y los 11.18 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:13 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:59 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 41 y los 45 grados Fahrenheit (5 y 7 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 11% por la mañana, 25% por la tarde y 11% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.