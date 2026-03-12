Florida aprueba proyecto que exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante

La Legislatura de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que obligaría a los ciudadanos a demostrar su ciudadanía al momento de registrarse para votar y limitaría los tipos de identificación aceptados en los centros de votación.

La Cámara de Representantes estatal aprobó la propuesta este jueves con una votación de 77 a 28, y luego recibió el visto bueno del Senado de Florida. La iniciativa, respaldada por legisladores republicanos, ahora será enviada al gobernador Ron DeSantis, quien ha indicado que planea convertirla en ley.

Si entra en vigor, Florida se convertiría en el estado más poblado del país en exigir un comprobante de ciudadanía para registrarse como votante, una medida que coincide con una de las prioridades promovidas por el presidente Donald Trump para reforzar los controles electorales y mantener el control republicano del Congreso.

El proyecto establece que los residentes deberán presentar documentos como un certificado de nacimiento o un pasaporte al registrarse para votar, según National Today.

Además, las autoridades electorales verificarían la ciudadanía mediante bases de datos gubernamentales. En caso de que no se encuentre documentación que confirme la ciudadanía, el votante tendría que acudir a la oficina electoral de su condado para presentar las pruebas y mantener su registro.

La propuesta también modifica los requisitos de identificación en los centros de votación. Entre otras disposiciones, ya no se aceptarían identificaciones universitarias ni credenciales emitidas por residencias de ancianos para acreditar la identidad del votante.

¿Confianza o perjuicio?

Durante el debate legislativo, la senadora estatal republicana Erin Grall defendió la iniciativa al señalar que busca reforzar la confianza en el sistema electoral. “Se trata de la integridad de nuestras elecciones. Es algo que infunde mayor confianza en nuestro sistema”, afirmó en el pleno del Senado de Florida.

Desde el Partido Demócrata surgieron críticas a la propuesta. La senadora estatal Tina Polsky argumentó que la medida podría afectar la participación de ciertos sectores del electorado, especialmente estudiantes.

“Esto simplemente les dice a los estudiantes de otros estados o de Florida que no conducen: ‘No queremos su voto’. Eso es absolutamente terrible”, dijo Polsky durante el debate.

Los críticos sostienen que los nuevos requisitos podrían llevar a que votantes elegibles pierdan su registro electoral, en particular jóvenes que suelen inclinarse hacia el Partido Demócrata.

De acuerdo con el texto aprobado, los nuevos requisitos no entrarían en vigor antes de las elecciones de mitad de período de este año.

