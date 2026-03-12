Hawái en un bocado: el arte de la tarta de crema de coco y piña caramelizada

La comida es una manera de conectarnos con los lugares, emociones y recuerdos, como esta receta de natilla de coco con piña hawaiana de Stacey Mei Yan Fong publicada originalmente en AP News y parte de su libro “50 Pies, 50 States” que presenta una deliciosa combinación de sabores y texturas.

Esta no es una simple receta, sino una combinación de texturas que van desde la base (graham), que aporta el elemento crujiente y salino que corta la grasa; el relleno (Haupia) elaborado con maicena para crear una estructura de gelatina cremosa que sostiene el peso de la cobertura sin desmoronarse. Esto se logra gracias al uso de yemas de huevo, Stacey eleva la receta tradicional hawaiana (que suele ser solo coco, agua y almidón) a una custard más rica y untuosa.

Y finalmente, la cobertura con piña caramelizada aporta una textura fibrosa y jugosa que explota al morder. Esta tarta es una mezcla entre la haupia tradicional (crema de coco hawaiana) y el clásico pastel invertido de los años 60.

Ingredientes

Para la base (Crust)

1 base de galleta Graham de 10 pulgadas, puedes hacerla en casa horneando galletas trituradas con mantequilla.

Para el relleno de crema de coco

1 taza de hojuelas de coco rallado sin azúcar (es fundamental que sea sin azúcar para controlar el dulzor y el tostado).

(es fundamental que sea sin azúcar para controlar el dulzor y el tostado). 1 lata (13.5 onzas) de leche de coco (preferiblemente de postre, con alto contenido de grasa para mayor cremosidad).

(preferiblemente de postre, con alto contenido de grasa para mayor cremosidad). 1 ½ tazas de crema espesa (crema para batir o nata para montar).

(crema para batir o nata para montar). 3 yemas de huevo grandes (aportan el color dorado y la textura de custard).

(aportan el color dorado y la textura de custard). ¾ taza de azúcar granulada .

. ⅓ taza de maicena (nuestro agente espesante clave).

(nuestro agente espesante clave). ¼ cucharadita de sal kosher (para realzar los matices del coco).

(para realzar los matices del coco). 1 cucharadita de extracto de vainilla.

Para la cobertura de piña

¼ de taza (½ barra) de mantequilla sin sal .

. 1 taza de azúcar morena clara compacta (el toque de melaza es lo que carameliza la fruta).

(el toque de melaza es lo que carameliza la fruta). 1 lata (8 onzas) de piña en rodajas (conservada en su propio jugo, no en almíbar pesado).

(conservada en su propio jugo, no en almíbar pesado). 7 cerezas al marrasquino (el toque visual retro indispensable).

Preparación del relleno y tostado

Tostar el coco: Precalienta el horno a 175°C . Distribuye el coco en una bandeja con papel vegetal. Hornea de 10 a 15 minutos , removiendo cada 5 min para un dorado uniforme.

Precalienta el horno a . Distribuye el coco en una bandeja con papel vegetal. Hornea de , removiendo cada 5 min para un dorado uniforme. Cocción de la crema: En una cacerola mediana, mezcla la leche de coco, crema, yemas, azúcar, maicena y sal. Cocina a fuego medio-bajo , batiendo constantemente hasta que espese (aprox. 10 min).

En una cacerola mediana, mezcla la leche de coco, crema, yemas, azúcar, maicena y sal. Cocina a , batiendo constantemente hasta que espese (aprox. 10 min). Finalizar relleno: Retira del fuego, integra el coco tostado y la vainilla. Deja entibiar.

2. Montaje de la base

Vierte la crema sobre la base de galleta Graham. Alisa la superficie.

Refrigeración crítica: Deja enfriar en la nevera de 2 a 4 horas hasta que esté completamente firme.

3. La piña caramelizada

En una sartén de hierro fundido de 10 pulgadas (o molde apto para horno), derrite la mantequilla con el azúcar morena a fuego medio.

Acomoda las rodajas de piña y coloca una cereza en el centro de cada una.

Hornea a 175°C por 30 minutos hasta caramelizar. Importante: Vigila cada 10 min para evitar que el azúcar se queme.

4. El volteo

Saca la sartén de piñas del horno. Paso clave: Coloca la tarta fría (boca abajo) directamente sobre las piñas calientes en la sartén.

Coloca la tarta fría (boca abajo) directamente sobre las piñas calientes en la sartén. Coloca un plato de servir sobre la base de la tarta y, con un movimiento firme y rápido, dale la vuelta a todo.

Retira la sartén con cuidado. Si algo se pega, recolócalo con un tenedor mientras esté caliente.

Con información AP News

