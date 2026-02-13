San Valentín sin horno: Enamora con estas galletas de chocolate y mantequilla de maní en solo minutos

Las galletas caseras no solo son deliciosas, sino que son una manera de demostrar amor a tus seres queridos con un detalle hecho por ti mismo. Para celebrar San Valentín, traemos una sencilla receta de galletas de chocolate y mantequilla de maní que se prepara en pocos minutos.

La receta original de John Kanell, del famoso canal de YouTube Preppy Kitchen, destaca no solo por su sencillez, sino por la gran ventaja de que no necesitan ser horneadas. La clave está en seguir un paso a paso con tiempos exactos para cuidar la consistencia y luego integrar los ingredientes hasta obtener una mezcla pastosa que terminará convirtiéndose en unas deliciosas galletas.

Cómo hacer galletas de chocolate sin horno

Esta receta es muy rápida de preparar, por lo que es conveniente tener todos los ingredientes e implementos a la mano. Lo primero que debemos hacer es preparar dos bandejas para hornear y forrarlas con papel pergamino (papel manteca)

Ingredientes

1 ½ tazas (300 g) de azúcar granulada .

. ¼ de taza (25 g) de cacao en polvo .

. ½ taza de leche.

½ taza (113 g) de mantequilla sin sal .

. 2 ½ tazas (250 g) de avena rápida (o instantánea).

(o instantánea). ¾ de taza (200 g) de mantequilla de maní suave .

. 2 cucharaditas de extracto de vainilla.

Chispas de chocolate o nueces troceadas al gusto.

Preparación paso a paso

Esta receta rápida requiere tener todos los ingredientes e implementos a la mano antes de comenzar. Lo primero que debemos hacer es aplicar la técnica de mise en place: prepara dos bandejas para hornear y fórralas con papel pergamino (papel manteca) para que nada se pegue.

En una olla mediana, combina el azúcar granulada, el cacao y la leche, mezclando bien para que se integren antes de llevar al calor. A esta mezcla se le añade la mantequilla sin sal; la temperatura de esta no importa demasiado, pero si está a temperatura ambiente, se incorporará con mayor rapidez al resto de los elementos.

Lleva la mezcla a fuego medio, revolviendo ocasionalmente hasta que la mantequilla se derrita por completo. Una vez que la preparación empiece a hervir, ¡pon un temporizador de 60 segundos exactos! Es fundamental dejar de revolver y permitir que hierva sin tocarla, ya que necesitamos que la temperatura suba para que la galleta logre su estructura interna y el azúcar se disuelva correctamente.

Debes ser muy preciso con el tiempo: si hierve menos de un minuto, las galletas quedarán aguadas; si te pasas, quedarán demasiado secas y quebradizas. Pasados los 60 segundos, retira la olla del fuego inmediatamente para detener la cocción excesiva del azúcar.

La consistencia de estas galletas se la otorga la avena instantánea. Si decides usar avena tradicional (en hojuelas), las galletas quedarán mucho más chiclosas. En caso de no tener la versión rápida, una excelente opción es procesar un poco la avena tradicional para romperla y que funcione mejor en la mezcla.

Posteriormente, añade la mantequilla de maní suave y las dos cucharaditas de vainilla. Revuelve con energía para que la mantequilla de maní se distribuya uniformemente y toda la avena se humedezca de forma homogénea. Si quieres hacerlas especiales, este es el momento de añadir hasta ¾ de taza de mix-ins como chispas de chocolate o nueces tostadas.

Trabaja con rapidez porque la mezcla endurece pronto al enfriarse. Usa una cuchara para servir porciones de aproximadamente dos cucharadas sobre el papel pergamino. Aunque en este momento se vean líquidas y brillantes, notarás cómo cambian su textura en pocos minutos hasta quedar firmes.

Para su conservación, estas galletas pueden congelarse hasta por 3 meses o guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente por un máximo de 5 días, manteniendo su sabor y textura ideal.

