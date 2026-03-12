Julissa Reynoso cuenta su historia a través de la obra “Public Charge” 

En un momento en que el debate sobre inmigración y el papel del gobierno ocupa titulares constantes, una nueva obra en Nueva York busca mirar esas conversaciones desde una perspectiva más humana. “Public Charge”, que se estrena hoy 12 de marzo en The Public Theater, lleva al escenario la historia de la diplomática dominicana Julissa Reynoso, quien emigró a Estados Unidos siendo niña y llegó a convertirse en una de las figuras latinas más influyentes en la política exterior estadounidense.

La pieza teatral, coescrita por Reynoso y el dramaturgo Michael J. Chepiga, toma como punto de partida su propia experiencia migratoria y su trayectoria dentro del gobierno de Estados Unidos. Pero más que una autobiografía teatral, la pieza intenta explorar cómo las decisiones políticas afectan la vida cotidiana de las personas.

“El término public charge viene de una referencia en la política migratoria de Estados Unidos. Es un concepto que históricamente se ha usado para determinar si una persona podría convertirse en una carga para el Estado. Pero para mí también era una manera de abrir una conversación más amplia sobre quién pertenece, quién es considerado parte de este país y cómo esas decisiones impactan la vida real de las familias inmigrantes”, explicó Reynoso.

“Las decisiones que se toman en Washington pueden parecer abstractas, pero terminan afectando a familias reales, a inmigrantes, a comunidades enteras”, explica Reynoso sobre la motivación de la obra./Foto: Cortesía Public Charge

Reynoso llegó desde la República Dominicana y creció en El Bronx, una experiencia que marcó profundamente su relación con las instituciones del país. Antes de entrar al mundo de la diplomacia, su primer contacto con el gobierno estadounidense fue diferente.

“Cuando eres inmigrante, tu primer contacto con el gobierno muchas veces es a través de procesos muy concretos: el consulado, los documentos, la migración. Es ahí donde empiezas a entender el rol que juegan los funcionarios públicos en determinar el rumbo de tu vida. Esas experiencias, cuando eres niña o joven, se quedan contigo y terminan influyendo en cómo ves el país, el sistema y tu propio futuro dentro de él”, dijo Reynoso.

La obra también busca mostrar el contraste entre las decisiones de alto nivel en política internacional y el impacto que esas decisiones tienen en la vida diaria de las personas.

“Una de las cosas que queríamos explorar es esa distancia entre la política y la vida cotidiana. Las decisiones que se toman en Washington pueden parecer abstractas, pero terminan afectando a familias reales, a inmigrantes, a comunidades enteras. El teatro nos permite mostrar ese lado humano que a veces se pierde en las conversaciones políticas”, expresó.

La actriz Zabryna Guevara es quien interpreta alpersonaje inspirado en Reynoso. Foto: Joan Marcus

Para Reynoso, el teatro se convirtió en un medio inesperado para contar esta historia. Acostumbrada a los espacios del derecho y la diplomacia, encontró en el escenario una forma distinta de diálogo.

“El teatro tiene una capacidad única para humanizar las historias. En la política muchas veces las conversaciones son muy rígidas o técnicas. A través del arte puedes explorar emociones, experiencias y contradicciones de una manera que permite que más personas se conecten con la historia”, comentó la creadora de la obra.

La producción cuenta con la actriz Zabryna Guevara, conocida por su trabajo en series como “Gotham” y “Daredevil: Born Again”, quien interpreta a un personaje inspirado en Reynoso. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y combina elementos autobiográficos con reflexiones sobre el servicio público y la diplomacia.

El teatro como canalizador

Para Reynoso, ver su historia transformada en teatro ha sido una experiencia completamente nueva.

“Ha sido extraordinario ver cómo un grupo de artistas toma estas ideas y las convierte en algo vivo sobre el escenario. Los actores, el equipo creativo, todos están profundamente comprometidos con contar esta historia. Para mí ha sido una experiencia muy especial porque nunca imaginé que algo así formaría parte de mi vida”, indicó.

Más allá de la política, Reynoso espera que la obra también envíe un mensaje a jóvenes inmigrantes que puedan verse reflejados en la historia.

“Este país sigue siendo un lugar lleno de oportunidades. La democracia estadounidense tiene muchas imperfecciones, pero también tiene una capacidad increíble de transformación. Yo espero que los jóvenes inmigrantes que vean esta obra entiendan que sus historias también forman parte de este país”, agregó.

Parte el elenco durante los ensayos de la nueva pieza teatral. Foto: Joan Marcus

“Public Charge” se presentará en The Public Theater del 12 de marzo al 5 de abril, ofreciendo una mirada íntima a las intersecciones entre inmigración, diplomacia y el poder de contar historias. Para boletos e información, visite: https://publictheater.org/.