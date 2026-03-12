Trump afirma tener bajo vigilancia a las “células duermientes” iraníes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump confirmó el miércoles que los servicios de inteligencia y seguridad mantienen bajo estricta observación a presuntas “células durmientes” vinculadas a Irán dentro del país, luego de conocerse una alerta interna emitida por el gobierno federal sobre la posible activación de estos grupos por parte de Teherán.

Al regresar a Washington D.C. después de un mitin, el mandatario abordó la situación de seguridad nacional ante los medios de comunicación, y afirmó tener conocimiento del paradero de estos individuos y de las medidas de control aplicadas sobre ellos, informó EFE.

“Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos a todas bajo vigilancia, creo”, declaró el republicano a los periodistas.

Trump responsabiliza a Biden del ingreso de las células

El mandatario vinculó la presencia de estos grupos con la gestión migratoria previa al responsabilizar directamente al expresidente Joe Biden y a su “estúpida política de fronteras abiertas” por el ingreso de estas personas a Estados Unidos.

La confirmación presidencial se produce por una información publicada por la cadena ABC News, que reveló una alerta interna enviada a las agencias policiales. Según este reporte, las autoridades estadounidenses interceptaron comunicaciones cifradas originadas presuntamente en Teherán.

De acuerdo con el análisis del Gobierno federal, las podrían funcionar como un “detonante operativo” para movilizar a “activos durmientes” localizados fuera de las fronteras iraníes. El “análisis preliminar” de señales se distribuyó a diversos países tras el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ocurrido el pasado 28 de febrero durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Intensifican vigilancia a posibles amenazas en EE.UU.

En el marco de la operación militar denominada “Furia Épica”, liderada por EE. UU. e Israel, el FBI ha intensificado sus protocolos de monitoreo. La agencia ha instruido a sus agentes para vigilar de cerca a personas de interés que residen en suelo estadounidense.

El objetivo de estas operaciones es prevenir posibles reacciones o ataques ante la ofensiva militar en el extranjero. Los esfuerzos se centran actualmente en neutralizar cualquier amenaza potencial proveniente de las denominadas “células durmientes” terroristas en el país.

