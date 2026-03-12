Embisten y disparan en sinagoga en Michigan; el tirador fue abatido

Un amplio operativo policial se desplegó este jueves en una sinagoga del área metropolitana de Detroit, en Michigan, después de que un individuo aparentemente armado estrellara un vehículo contra el templo. El tirador fue abatido, según reportes, y hasta ahora las autoridades no han reportado víctimas.

El incidente ocurrió en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield Township. El FBI confirmó que sus agentes acudieron al lugar junto con fuerzas de seguridad estatales para atender lo que describieron como una situación que involucra un vehículo embistiendo el recinto y un posible tirador activo.

La sinagoga Temple Israel funciona como centro religioso, educativo y comunitario para la comunidad judía del área de Detroit y es considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, señaló en redes sociales que personal de la agencia trabaja en coordinación con autoridades de Michigan para responder al incidente y asegurar la zona.

Mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar, las autoridades comenzaron a evacuar rápidamente a niños que se encontraban en las instalaciones del templo. Hasta el momento, no se habían confirmado víctimas mortales ni heridos.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, declaró a periodistas que no existe confirmación de personas lesionadas.

Según explicó el funcionario, un miembro del equipo de seguridad del recinto se enfrentó a tiros con el sospechoso tras su llegada al lugar.

Se encontró a una persona muerta en el vehículo luego de que este se incendiara, pero aún no se sabe con certeza cuál fue la causa de la muerte, detalló Bouchard.

Bouchard añadió que los investigadores también tratan de determinar si otras personas pudieron haber participado en el incidente.

Investigación en curso

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, informó que sigue de cerca la situación y que su administración trabaja con la policía estatal para obtener más detalles.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan. Espero que todos estén a salvo”, afirmó.

Tras el incidente, la Federación Judía de Detroit pidió a las instituciones judías de la zona cerrar temporalmente sus instalaciones y restringir el acceso mientras se evalúa la situación de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades no han vinculado el ataque con la guerra contra Iran iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. No obstante, desde el comienzo de ese conflicto el FBI ha elevado el nivel de alerta ante la posibilidad de atentados de represalia en territorio estadounidense.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó en X que están monitoreando la situación y se ordenó el despliegue de oficiales en templos religiosos.

“Como medida de precaución, y dado el aumento general del riesgo, seguimos desplegando patrullas de alta visibilidad en las instituciones religiosas y culturales judías de la ciudad”, informó en X el NYPD.

Con información de EFE.