Ya hay nuevo adelanto del revival de “Malcolm in the Middle”

La espera terminó para los seguidores de “Malcolm in the Middle”, ya que el revival presentó un nuevo adelanto que deja claras sus intenciones, volver al caos familiar que marcó a toda una generación.

La plataforma Hulu liberó el tráiler completo de “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, una miniserie de cuatro episodios que sitúa a los Wilkerson muchos años después del final original.

El estreno global está previsto para el 10 de abril de 2026, con todos los capítulos disponibles desde el primer día. En América Latina, el revival estará alojado en Disney+, donde también se conserva la serie que dio inicio a este universo.

Malcolm intenta una nueva vida, pero su familia tiene otros planes

El adelanto abre con un Malcolm adulto intentando desligarse de su clan. “Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue mantenerme alejado de mi familia”, afirma el personaje interpretado por Frankie Muniz, quien retoma el rol que lo convirtió en un ícono de la televisión de inicios de los 2000.

Esa aparente calma se rompe cuando Hal y Lois le exigen su presencia en la celebración por el aniversario 40 de su matrimonio, obligándolo a volver a casa. Ahí comienza la verdadera colisión entre el orden que Malcolm intenta sostener y el caos que nunca terminó de abandonar su vida.

La sinopsis indica que, además, ha ocultado durante años la existencia de su hija, un secreto que inevitablemente detonará tensiones con el resto de los Wilkerson.

El tráiler deja ver que el revival mantendrá el humor físico y los momentos absurdos que definieron la serie. Una de las escenas más comentadas muestra a Lois afeitando completamente a Hal mientras ambos sostienen una videollamada con Dewey, una señal directa al estilo frenético del programa.

Elenco original, nuevas caras y un cambio inesperado

Gran parte del encanto del revival recae en la reunión del reparto original. Bryan Cranston y Jane Kaczmarek vuelven como Hal y Lois, mientras que Christopher Masterson retoma a Francis y Justin Berfield regresa como Reese. También está de vuelta Emy Coligado como Piama.

Entre las nuevas adiciones destacan Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm, y Kiana Madeira en el rol de Tristan, la novia del protagonista. Los hermanos menores ya aparecen como adultos, interpretados por Anthony Timpano (Jamie) y Vaughan Murrae (Kelly), personajes cuya evolución no se había explorado en pantalla.

Uno de los cambios más comentados fue el reemplazo de Dewey. En la serie original era interpretado por Erik Per Sullivan, quien se alejó de la actuación hace años. Ahora, el personaje queda en manos de Caleb Ellsworth-Clark, quien aparece brevemente en el avance.

Detrás de cámaras también regresan figuras esenciales. Linwood Boomer, creador de la serie, vuelve como guionista y productor ejecutivo, mientras que Ken Kwapis dirige los cuatro episodios.

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