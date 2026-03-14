Detectan el primer caso de viruela del mono clado I en la ciudad de Nueva York

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York emitió una alerta sanitaria tras detectar el primer caso de viruela del mono clado I en la ciudad, asociado a un viaje reciente al extranjero.

Las autoridades señalaron que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo y que no se han identificado contagios adicionales en los cinco distritos.

La agencia municipal informó el caso corresponde a una persona que dio positivo después de haber viajado fuera del país. Hasta el momento, no existe evidencia de transmisión local de esta variante del virus en Nueva York.

El comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, explicó que el sistema sanitario se mantiene vigilante ante este tipo de infecciones. “No se conoce ningún caso de transmisión local del clado I de mpox en la ciudad de Nueva York, y el riesgo sigue siendo bajo para los neoyorquinos”, indicó.

El funcionario también recomendó que las personas con mayor riesgo reciban y completen la serie de dos dosis de la vacuna que protege contra la enfermedad.

Las autoridades recordaron que la vacuna JYNNEOS, utilizada para prevenir el mpox, puede reducir el riesgo de infección y también disminuir la gravedad de los síntomas si una persona llega a contagiarse.

Para lograr la mayor protección, se recomienda recibir dos dosis, con un intervalo mínimo de 28 días entre la primera y la segunda.

El Departamento de Salud señaló que las personas que ya han tenido mpox no necesitan vacunarse.

¿Quiénes deberían vacunarse?

Las autoridades sanitarias aconsejan consultar con un médico sobre la vacunación si se cumple alguna de estas condiciones:

Personas que tienen relaciones sexuales con hombres y se identifican como hombres, transgénero, no binarios, de género fluido o no conformes con el género.

Quienes planeen viajar a países donde el clado I del mpox está circulando y prevén tener relaciones sexuales con una nueva pareja durante el viaje.

Personas que consideren que podrían estar en riesgo de contraer la enfermedad mediante relaciones sexuales u otro contacto íntimo.

Además, quienes hayan tenido contacto cercano reciente con alguien que podría tener mpox deben vacunarse lo antes posible y dentro de los 14 días posteriores a la exposición, señalaron las autoridades.

Para encontrar centros de vacunación, los residentes pueden consultar el mapa de salud de la ciudad de Nueva York o llamar al 311 para obtener información sobre disponibilidad y citas.

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