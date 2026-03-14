El truco infalible de una chef para recalentar pizza y que quede crujiente

Uno de los principales atractivos de las pizzas es la masa crujiente y el queso derretido; sin embargo, surge el dilema: ¿qué pasa cuando tenemos que recalentar una pizza sin que quede aguada o blanda? Una chef revela el paso a paso para que queden como salida del horno.

La pizza se ha consolidado como uno de los alimentos más populares en Estados Unidos. Gracias a su versatilidad, este platillo es el protagonista en todo tipo de escenarios, desde reuniones informales hasta grandes celebraciones.

Según datos de la empresa de investigación de mercado IMARC Group, el mercado estadounidense de pizza alcanzó una valoración de 39,000 millones de dólares, con proyecciones de crecimiento que estiman alcanzar los 50,700 millones de dólares para el año 2034.

El incremento en el consumo de pizza durante los últimos años ha sido impulsado por los siguientes factores clave:

Aplicaciones de pedidos en línea: La digitalización ha facilitado la entrega a domicilio, haciendo el producto más accesible.

La digitalización ha facilitado la entrega a domicilio, haciendo el producto más accesible. Accesibilidad y practicidad: Se ha adaptado perfectamente al ritmo de vida actual de los consumidores.

Se ha adaptado perfectamente al ritmo de vida actual de los consumidores. Preferencias generacionales: Se mantiene como la comida predilecta para personas de todas las edades, consolidando su estatus en la cultura gastronómica.

Paso a paso para una textura perfecta

La chef Roberta, un referente de la comida italiana, explica el paso a paso para recalentar la pizza y lograr que quede como recién salida del horno. Se trata de un sencillo consejo de una experta que lidera su propio restaurante y que solo requiere de dos elementos básicos: una sartén y un poco de agua.

Para aplicar esta técnica de cocina profesional en casa, sigue estas instrucciones:

Calentar la base: Lo primero que recomienda la experta es colocar la sartén fría a fuego medio y esperar a que tome temperatura. El primer sellado: Luego, se debe colocar la pizza y tapar por un minuto. Esto permite que la base recupere su firmeza. El secreto del vapor: Pasado el minuto, se agrega un chorrito de agua por los bordes de la sartén (evitando tocar la masa directamente). Finalización: Se vuelve a tapar y se deja cocinar por cinco minutos.

¿Por qué funciona este método?

El vapor del agua generado en el ambiente cerrado de la sartén ayuda a que el queso mozzarella se vuelva a derretir de forma uniforme, mientras que el calor directo del fondo mantiene la textura firme y tostada de la masa.

El resultado es una pizza con el queso fundido y una base crujiente, exactamente como si estuviera recién sacada del horno.

Sigue leyendo: