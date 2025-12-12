La ONU declara los rituales de la cocina italiana patrimonio mundial

La reciente inclusión de la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO trasciende la simple mención de platos icónicos. Esta designación celebra la esencia cultural y social de Italia: el ritual, la convivencia y el amor transmitido en el acto de cocinar y compartir una comida.

Es un reconocimiento a la sostenibilidad, la diversidad biocultural y, sobre todo, a la tradición que convierte el almuerzo familiar y la enseñanza de las nonnas en una poderosa expresión de identidad nacional, reafirmando su impacto global no solo culinario, sino también económico y educativo.

Gastronomía reconocida y apreciada

La comida italiana es conocida y apreciada en todo el mundo por sus ingredientes frescos y sus sabores que deleitan el paladar. El miércoles, la agencia cultural de la ONU dio a los amantes de la gastronomía otra razón para celebrar la pizza, la pasta y el tiramisú al incluir la cocina italiana como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad., reseña AP

La UNESCO añadió los rituales que rodean la preparación y el consumo de la comida italiana a su lista de prácticas y expresiones tradicionales del mundo. Esta designación se celebra junto con la más conocida lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que Italia está bien representada con lugares como el Coliseo de Roma y la antigua ciudad de Pompeya.

La cita no mencionó platos específicos, recetas o especialidades regionales , pero destacó la importancia cultural que los italianos dan a los rituales de cocinar y comer: el almuerzo familiar del domingo, la tradición de las abuelas enseñando a los nietos cómo doblar la masa de tortellini de cierta manera, incluso el acto de reunirse para compartir una comida.

“Cocinar es un gesto de amor, una manera de contarles a los demás algo sobre nosotros mismos y cómo cuidamos a los demás”, afirmó Pier Luigi Petrillo, miembro de la campaña italiana de la UNESCO y profesor de la Universidad Unitelma Sapienza de Roma y de la Universidad Luiss Guido Carli.

“Esta tradición de estar en la mesa, de detenerse un rato en el almuerzo, un poco más en la cena y aún más tiempo en las grandes ocasiones, no es muy común en el mundo”, dijo.

La primera ministra Giorgia Meloni celebró la designación, que según ella honra a los italianos y su identidad nacional.

“Porque para nosotros, los italianos, la cocina no es solo comida ni un recetario. Es mucho más: es cultura, tradición, trabajo, riqueza”, declaró.

Muchas culturas gastronómicas obtienen reconocimiento

No es la primera vez que la gastronomía de un país es reconocida como expresión cultural: en 2010, la UNESCO incluyó la “ comida gastronómica de los franceses” en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, destacando la costumbre francesa de celebrar momentos importantes con comida.

En los últimos años se han sumado también otras cocinas nacionales y prácticas culturales en torno a ellas: la “cultura de la sidra” de la región asturiana de España, la tradición culinaria Ceebu Jen de Senegal, la forma tradicional de hacer queso en Minas Gerais, Brasil.

La UNESCO se reúne cada año para considerar la incorporación de nuevos candidatos a sus listas de patrimonio inmaterial. Existen tres tipos: una lista representativa, otra que enumera prácticas con necesidad urgente de salvaguardia, y la tercera, una lista de buenas prácticas de salvaguardia.

Este año, la reunión del comité en Nueva Delhi consideró 53 nominaciones para la lista representativa, que ya contaba con 788 artículos. Otras nominaciones incluían el canto tirolés suizo , la técnica de tejido manual utilizada para confeccionar los saris Tangail de Bangladesh y los circos familiares de Chile.

Una campaña italiana centrada en la sostenibilidad y la diversidad

En su propuesta, Italia enfatizó la sostenibilidad y la diversidad biocultural de su gastronomía. Su campaña destacó cómo la cocina sencilla italiana valoraba la estacionalidad, los productos frescos y la reducción de residuos, mientras que su variedad resaltaba las diferencias culinarias regionales y las influencias de migrantes y otros.

“Para mí, la cocina italiana es la mejor, la de gama alta. La número uno. Nada se compara”, dijo Francesco Lenzi, cocinero de pasta en el restaurante Osteria da Fortunata de Roma, cerca de la Piazza Navona. “Hay gente que dice: ‘No, los espaguetis vienen de China’. Bueno, de acuerdo, pero aquí hemos convertido los fideos en un fenómeno global. Hoy, dondequiera que vayas en el mundo, todo el mundo conoce la palabra espagueti. Todo el mundo conoce la pizza”.

Lenzi atribuía su pasión a su abuela, la «reina de esta gran casa junto al mar» en Camogli, un pequeño pueblo de la costa de Liguria donde creció. «Recuerdo que los domingos hacía raviolis con un rodillo».

“Esto permaneció conmigo durante muchos años”, dijo en la cocina del restaurante.

Mirella Pozzoli, una turista que visita el Panteón de Roma desde la región de Lombardía en el norte de Italia, dijo que el mero acto de cenar juntos era especial para los italianos:

Sentarse a la mesa con la familia o los amigos es algo que los italianos apreciamos profundamente. Es una tradición de convivencia que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo.

Italia ya está bien representada en la lista

Italia ya cuenta con otros 13 bienes culturales en la lista intangible de la UNESCO, entre ellos el teatro de marionetas siciliano, la artesanía del violín de Cremona y la práctica del traslado de ganado a lo largo de rutas migratorias estacionales conocidas como trashumancia.

Italia apareció en dos listas anteriores relacionadas con la alimentación: una cita de 2013 para la “dieta mediterránea” que incluía a Italia y media docena de otros países, y el reconocimiento de 2017 a los pizzeros de Nápoles.

Petrillo, el miembro de la campaña italiana, dijo que después de 2017, el número de escuelas acreditadas para formar a los pizzeros napolitanos aumentó en más del 400%.

“Tras el reconocimiento de la UNESCO, hubo efectos económicos importantes, tanto en el turismo y las ventas de productos como en la educación y la formación”, dijo.

Con información AP

