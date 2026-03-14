México pierde a Marcel Ruiz para el Mundial 2026 tras grave lesión de rodilla

México recibió un duro golpe en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista Marcel Ruiz quedó oficialmente descartado para el torneo tras confirmarse una rotura de ligamento en su rodilla derecha.

El Deportivo Toluca confirmó la grave noticia además de una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha, lo que obligará a una intervención quirúrgica en los próximos días.

El centrocampista de 25 años se había consolidado como una pieza importante tanto en Toluca como en la selección mexicana, aportando equilibrio y dinamismo en el mediocampo.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

La lesión ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando Toluca cayó 3-2 ante el San Diego FC.

Al minuto 37, Ruiz disputó un balón por la banda izquierda y, tras el contacto con un defensor rival, apoyó mal la pierna derecha y cayó al césped con claros gestos de dolor. A

Aunque logró abandonar el campo por su propio pie, las imágenes reflejaron su preocupación mientras se llevaba las manos al rostro.

Una larga lista de bajas complica a México rumbo al Mundial 2026

La ausencia de Marcel Ruiz se suma a una preocupante lista de lesionados que complica los planes del entrenador Javier Aguirre de cara a la convocatoria final para el Mundial 2026.

Entre los casos más sensibles está el del portero Ángel Malagón, guardameta del Club América, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles que también lo dejó sin opciones de disputar la Copa del Mundo.

A la lista se suman varios jugadores importantes que atraviesan procesos de recuperación, como Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, operado del tobillo; Luis Chávez del FC Dynamo Moscow, con rotura de ligamentos; y Rodrigo Huescas, jugador del FC Copenhagen, también afectado por una lesión ligamentaria.

Otros futbolistas siguen en proceso de recuperación, como Santiago Giménez del AC Milan, que recientemente volvió a entrenar; el joven talento Gilberto Mora del Club Tijuana, con pubalgia; además de Alexis Vega y César Huerta, quienes también se encuentran en rehabilitación.

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