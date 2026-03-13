Netflix estrenará documental con material inédito de la historia y vida de Ronaldinho

La vida e historia del legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho llega a las pantallas streaming. Así lo anunció este jueves Netflix por medio de sus redes sociales, en las cuales dio a conocer la fecha de estreno.

Esta nueva producción, por medio de la cual se mostrará la faceta tanto deportiva como personal del exdelantero del Barcelona y de la selección de Brasil, será lanzada el próximo 16 de abril, bajo el nombre “Ronaldinho: The One and Only”.

“Ronaldinho Gaúcho, la serie documental sobre la leyenda que hizo sonreír al fútbol, ​​se estrena el 16 de abril”, expresó Netflix Brasil en sus redes sociales.

Campeão, aleatório e BRUXO.



Ronaldinho Gaúcho, a série documental sobre a lenda que fez o futebol sorrir, estreia em 16 de abril. 🐐🧙🏽‍♂️ pic.twitter.com/WbbrH0U6Df — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 12, 2026

Un documental que recorrerá su historia

La producción de Netflix estará compuesta por tres episodios que explorarán distintas etapas de la vida del exfutbolista brasileño.

El documental incluirá material audiovisual inédito, imágenes de archivo y testimonios de personas que compartieron vestuario, partidos y experiencias con el astro sudamericano.

La intención de la serie será mostrar no solo los logros deportivos de Ronaldinho, sino también el impacto cultural que generó en el fútbol moderno.

Su manera de entender el juego, marcada por la improvisación, la técnica y el espectáculo, lo convirtió en un referente para toda una generación de jugadores y aficionados.

Además de repasar sus títulos y actuaciones memorables, la producción también abordará aspectos personales de su vida, ofreciendo una mirada más cercana sobre el hombre detrás del ídolo que deslumbró en los estadios más importantes del planeta.

Un minuto de Ronaldinho Gaúcho, convirtiendo en conos a sus rivales.



Para ver hasta que los ojos ardan. 🍿🇧🇷pic.twitter.com/eCdFk8xEt0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2025

Messi y Neymar dirán presente

Uno de los grandes atractivos del documental será la participación de reconocidas figuras del fútbol mundial que compartirán recuerdos y anécdotas sobre el brasileño.

Entre los nombres confirmados aparecen el argentino Lionel Messi y el también brasileño Neymar, dos jugadores que crecieron admirando al “Gaúcho” y que, en el caso de Messi, incluso compartieron vestuario durante los primeros años del rosarino en el fútbol europeo.

Los testimonios de estos protagonistas permitirán reconstruir la influencia que tuvo Ronaldinho dentro y fuera del campo, así como su impacto en el desarrollo de algunos de los futbolistas más importantes del siglo XXI.

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