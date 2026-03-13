Falleció padre de Raúl Jiménez a meses del Mundial 2026

El entorno de la Selección Mexicana de Fútbol se ha teñido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero Raúl Jiménez. El deceso ocurrió la noche del miércoles 11 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, derivado de complicaciones de salud que lo aquejaban desde hace varios meses.

La noticia ha generado una tristeza en el ámbito deportivo mexicano, especialmente por la estrecha y pública relación que ambos mantenían, siendo su padre su crítico más leal y su apoyo más incondicional en los momentos más oscuros de su carrera.

A pesar de su delicado estado de salud, Jiménez Vega se mantuvo presente en la vida profesional de su hijo hasta sus últimos días. Fue una figura constante en las tribunas, acompañando al atacante del Fulham en las giras internacionales con el Tri, incluyendo la pasada Copa Oro 2025.

Our deepest condolences to Raúl Jiménez following the sad passing of his father.



Sending love and strength to you and your family, Raúl. 🤍 https://t.co/3icbCANrok — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 13, 2026

Para entender la magnitud de esta pérdida para el futbolista, es necesario remontarse a noviembre de 2020. Tras el choque de cabezas que sufrió Raúl Jiménez con David Luiz en un partido de la Premier League contra el Arsenal, su carrera pendió de un hilo. Durante el largo y doloroso proceso de rehabilitación que incluyó una cirugía de urgencia por fractura de cráneo, Raúl padre no se separó de su lado. Fue él quien gestionó la logística familiar entre Inglaterra y México, asegurándose de que el delantero tuviera el entorno necesario para volver a las canchas.

Su dedicación fue fundamental para que el exjugador del Club América y Wolverhampton recuperara su sitio en la élite del fútbol mundial. Jiménez Vega, originario de Tepeji del Río pero residente de la capital mexicana, se convirtió en el vocero de la familia durante los momentos de incertidumbre, manteniendo siempre un perfil de respeto y prudencia ante los medios de comunicación. .

Reacciones en el mundo del deporte

Tanto la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) como el Fulham FC emitieron comunicados expresando sus condolencias. “La Selección Nacional lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega. Nos unimos a la pena que embarga a nuestro seleccionado Raúl Jiménez y a toda su familia”, publicó la cuenta oficial del Tri.

Se espera que el jugador viaje a la Ciudad de México en las próximas horas para asistir a las exequias, con el permiso especial de su club. El impacto emocional de esta noticia plantea una incógnita sobre la participación inmediata de Jiménez en los compromisos amistosos de la fecha FIFA de marzo.

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