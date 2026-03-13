Irán responde a Trump: “Nadie puede excluirnos del Mundial 2026”

A pocos meses del pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la selección nacional de Irán protagonizó un fuerte choque dialéctico con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El conflicto se originó luego de que el mandatario estadounidense publicara en sus redes sociales que la presencia de la escuadra persa en el torneo no era “apropiada”, citando preocupaciones sobre la “seguridad y la vida” de los integrantes de la delegación en el contexto de las tensiones bélicas actuales.

A través de sus canales oficiales, el equipo nacional iraní rechazó categóricamente cualquier intento de exclusión, subrayando que su derecho a participar emana de los méritos deportivos logrados en el campo de juego y de la autoridad de la FIFA, organismo que rige el balompié global por encima de los intereses de cualquier nación anfitriona. “Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán. El Mundial es un acontecimiento internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país”, sentenció la delegación en un comunicado que ha encendido las alarmas en las oficinas de Zúrich.

El malestar de Irán es profundo, no solo por las implicaciones políticas, sino por el esfuerzo deportivo que supuso asegurar su cuarta fase final consecutiva. Los iraníes lograron una serie de victorias decisivas en la zona asiática, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en sellar su boleto para 2026.

“El único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos”, señaló la selección iraní, devolviendo el dardo sobre la supuesta inestabilidad que rodea a la organización.

El Grupo G: Entre el fútbol y la política

Irán se encuentra encuadrado en el Grupo G, donde compartirá escenario con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut está programado para el 16 de junio, un partido que ahora estará bajo la lupa no solo por lo que ocurra con el balón, sino por el despliegue de seguridad que rodeará a la delegación iraní.

En el fútbol moderno, los estatutos de la FIFA prohíben estrictamente la injerencia gubernamental en asuntos futbolísticos, lo que protege (en teoría) la participación de Irán. La pregunta que queda en el aire es si este clima de hostilidad afectará la logística de transporte y visados para los jugadores y el cuerpo técnico, un proceso que depende directamente de las autoridades migratorias estadounidenses.

Se espera que en las próximas horas la FIFA emita un comunicado oficial para calmar las aguas. La organización siempre ha mantenido que el Mundial de 2026 será el más grande e inclusivo de la historia, con 48 selecciones participantes. Permitir que la retórica política de un presidente determine quién juega y quién no, sentaría un precedente peligroso que el organismo quiere evitar a toda costa.

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