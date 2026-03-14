Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 14 de marzo

¿Cómo vestirte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:10 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:01 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana estará muy nublado. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 45 grados Fahrenheit (6 y 7 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 92% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.