3 cosas que una ingeniera de alimentos evita al comer fuera de casa

Comer fuera de casa es una experiencia que va desde compartir con amigos hasta disfrutar de sabores que no se replican en el hogar y, por supuesto, ahorrarse el tiempo de lavar los platos. Aunque tiene muchas ventajas, hay que estar atentos a ciertos detalles. Según la ingeniera en alimentos Karen Cortez, existen tres prácticas comunes que ella evita rigurosamente para proteger su salud.

A continuación, la explicación basada en la ciencia y la inocuidad alimentaria sobre estas tres advertencias:

1. Abrir una lata sin limpiarla antes

La tapa de una lata puede acumular polvo, suciedad e incluso bacterias. Durante el almacenamiento y transporte, las latas pasan por bodegas, se apilan y se manipulan constantemente.

El riesgo: Cuando abres la lata, la tapa se hunde hacia dentro y cualquier contaminante superficial puede entrar en contacto directo con la bebida.

Cuando abres la lata, la tapa se hunde hacia dentro y cualquier puede entrar en contacto directo con la bebida. La solución: Toma precaución y limpia la lata con una servilleta limpia antes de abrirla.

2. Aderezos a temperatura ambiente

El ketchup, la mostaza y el ají, si permanecen a temperatura ambiente por horas, corren el riesgo de contaminarse con cada uso. La boquilla suele acumular residuos y pueden entrar microorganismos a través de cucharas, dedos o por contacto cruzado.

Dato científico: Este tipo de productos requieren refrigeración después de abiertos. Mantenerlos en el exterior favorece el crecimiento de bacterias ácido tolerantes y levaduras.

3. Secarse las manos con secador de aire

Un estudio publicado por la Universidad de Connecticut encontró que los secadores de aire pueden contener bacterias presentes en el ambiente del baño y depositarlas nuevamente sobre tus manos.

La experta explica que esto ocurre por varias razones:

El secador toma aire del entorno, el cual puede contener bacterias en suspensión .

. El flujo de alta velocidad puede redistribuir microorganismos , ya que el aire aerosoliza las bacterias presentes en superficies cercanas.

, ya que el aire aerosoliza las bacterias presentes en superficies cercanas. Eficacia mecánica: En este estudio se observó que la toalla de papel reduce la carga bacteriana por fricción mecánica, mientras que algunos secadores pueden aumentar la dispersión ambiental.

Esto no significa que usar el secador te va a enfermar inmediatamente, pero desde el enfoque del control microbiológico, la remoción física (papel) suele ser mucho más eficiente que simplemente evaporar el agua.

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