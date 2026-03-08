¿Es peligroso el brillo de tus frutas? La verdad sobre el recubrimiento con cera

¿Has notado que algunas hortalizas y frutas tienen un brillo intenso? Esto se debe a un proceso de higienización y cobertura con cera para garantizar la calidad del producto. Sin embargo, surge una duda frecuente entre los consumidores: ¿qué tan riesgoso es para la salud este recubrimiento? ¿Cuáles son los riesgos reales?

El propósito de la cera en los alimentos

La cera que se produce de forma natural se utiliza para cubrir frutas y verduras con un alto contenido de agua, como las manzanas. Según destacan expertos y productores agrícolas, esta capa ayuda a proteger el producto de la pérdida de humedad, manteniendo su frescura por más tiempo.

Regulación y seguridad alimentaria

El brillo de las frutas no es solo estética; es una barrera protectora de grado alimenticio que sella la humedad y evita la entrada de microorganismos. Crédito: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) marca las pautas para que fabricantes y comercios minoristas sigan las directrices específicas de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FD&C). Esta normativa especifica el uso de ingredientes seguros y comestibles en el recubrimiento de cualquier producto, lo que minimiza el riesgo de utilizar sustancias dañinas.

Beneficios del recubrimiento según los expertos

Este método protege las manzanas del marchitamiento y la pérdida de nutrientes; de lo contrario, perderían su textura crujiente y su firmeza característica.

“También protege a las manzanas de los microorganismos que, de otra manera, podrían entrar en la fruta”, señala Marian Zapien, ingeniera en alimentos.

Zapien aclara un punto fundamental: “Dado que las manzanas pierden su capa de cera natural durante el proceso de limpieza posterior a la cosecha, los empacadores volverán a aplicar una capa de cera natural de calidad alimentaria para continuar protegiendo la fruta”.

El proceso de postcosecha

El sitio USApple explica que las frutas y verduras con niveles de agua de entre un 80% y un 95% van perdiendo humedad al ser organismos vivos que respiran. El proceso estándar incluye:

Lavado y cepillado: Se realiza tras la cosecha para eliminar hojas y suciedad del campo.

Se realiza tras la cosecha para eliminar hojas y suciedad del campo. Eliminación de la cera original: Este lavado remueve la protección natural de la fruta.

Este lavado remueve la protección natural de la fruta. Reaplicación de cera de grado alimenticio: Se añade una capa mínima para su conservación.

Como dato curioso, una libra de cera puede cubrir hasta 160,000 piezas de fruta; es decir, un máximo de dos gotas es lo que cubre cada manzana.

¿Cómo consumir estas frutas de forma segura?

La organización CancerFactFinder respalda el uso de cera para recubrir vegetales, señalando que estos recubrimientos se pueden gestionar fácilmente en casa:

Lavado: Se pueden eliminar con agua corriente, no es necesario lavarlas con jabón. Pelado: Si las ceras son hidrófugas (repelen el agua), pelar las frutas y verduras es una excelente manera de evitar el consumo de la capa cerosa.

