3 señales de oro para identificar carne, pollo y pescado realmente frescos

Así como no todo lo que brilla es oro, no todas las carnes, pescados y pollos están frescos aunque se vean bien. Así lo explica el microbiólogo y bioanalista Marlo Toscano, quien detalla cómo se puede “maquillar” la comida y cuáles son los trucos para elegir los cortes que realmente mantienen su frescura e inocuidad.

Toscano es un creador de contenido relacionado con la microbiología, disciplina con la que demuestra, mediante sencillos análisis, el comportamiento de los microorganismos en los alimentos y sus consecuencias en el organismo.

Más allá de la apariencia, existen signos que revelan la calidad real por más trucos que se utilicen para que los alimentos luzcan más brillantes o con mejor color, señala el experto en un video publicado en sus redes sociales.

La guía práctica que ofrece Toscano es una suerte de manual de supervivencia urbana, con aspectos que pueden pasar desapercibidos para un comprador promedio. Según el especialista, el uso de metabisulfito y cloro para mejorar la apariencia y el olor de la proteína puede ser detectado si estamos atentos a lo siguiente:

Cómo “maquillan” la comida en mal estado

Es vital estar alertas a estos trucos que intentan engañar nuestra vista y olfato:

Pescado: Sus agallas pueden ser tinturadas para ocultar signos de descomposición .

Sus agallas pueden ser para ocultar signos de . Pollo: Algunos ejemplares se sumergen en soluciones con cloro para eliminar malos olores o cambios de color indeseados.

Algunos ejemplares se sumergen en para eliminar o cambios de color indeseados. Carne de res: Se puede utilizar metabisulfito de sodio en exceso para mantener un color rojo artificial y camuflar el deterioro evidente.

El uso del metabisulfito es permitido como conservante en ciertos productos; sin embargo, esto no aplica a las carnes rojas, porque reacciona con la mioglobina para mantener un rojo “fresco” artificial, corriendo el riesgo de ocultar una peligrosa carga bacteriana.

Mientras que con el color ocurre algo similar, aunque en algunos países (como EE.UU.) el lavado con cloro está permitido en procesos industriales controlados, su uso artesanal para “quitar el olor” al pollo viejo es una señal inequívoca de que la cadena de frío se rompió hace mucho tiempo.

Guía práctica para una compra segura

Para comprar proteína fresca, Toscano comparte las reglas de oro según el tipo de alimento:

Pescado fresco

Foto: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Ojos: Deben estar brillantes y saltones.

Piel: Debe sentirse firme al tacto.

Estructura: Las espinas no deben desprenderse fácilmente de la carne.

Pollo de calidad

El pollo tiene un sabor fuerte que se genera por un mal manejo. Una experta explica lo que debes evitar. Crédito: Shutterstock

Empaque: No debe estar inflado (esto indica presencia de gases producidos por bacterias).

Temperatura: Siempre debe mantenerse en cadena de frío, idealmente por debajo de los 4°C.

Textura: El músculo debe estar firme y bien adherido al hueso.

Carne de res

Un mal olor en el departamento de carnes es una señal de que algo no anda bien. Crédito: Shutterstock

Color: Un tono oscuro o pálido puede ser normal (debido a cambios naturales en la mioglobina).

Señales de alerta: Huye de los tonos verdosos, la textura babosa o los malos olores.

La regla de oro: En todos los casos, busca siempre los sellos sanitarios que garanticen una procedencia legal y segura.

