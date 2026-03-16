Juez bloquea reforma del calendario de vacunación infantil impulsada por Kennedy Jr.

Un juez federal de Massachusetts dejó sin efecto varias decisiones recientes sobre vacunación infantil impulsadas por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., al considerar que los cambios fueron adoptados de forma contraria a la ley federal.

Según los demandantes, las modificaciones introducidas en las recomendaciones de vacunación y en la composición del panel asesor vulneraban los procedimientos legales que regulan la política sanitaria federal.

La demanda fue presentada por la Academia Estadounidense de Pediatría junto con otros grupos médicos contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El fallo también paraliza la actividad del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, organismo que influye en las recomendaciones oficiales de vacunas y en qué inmunizaciones deben cubrir los seguros médicos.

La reunión que el panel tenía prevista para esta semana fue pospuesta tras la decisión judicial, confirmó un funcionario del departamento.

Además, el juez suspendió los nombramientos de los nuevos integrantes que Kennedy había designado para ese comité desde junio pasado y dejó en pausa las votaciones adoptadas por ese grupo durante ese período. Entre ellas se encuentra una decisión que retiraba la recomendación de administrar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos.

Calendario de vacunación

La disputa judicial se produce después de que, en enero, Kennedy y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran una revisión del calendario de vacunación infantil.

Esa reforma reducía el número de dosis recomendadas de 18 a 11 y eliminaba la recomendación de inmunizar a todos los bebés contra enfermedades como la hepatitis A, la hepatitis B, el virus respiratorio sincitial, el dengue y dos tipos de meningitis bacteriana.

Las modificaciones generaron una fuerte reacción en el ámbito médico. Más de 200 organizaciones sanitarias anunciaron que continuarían utilizando el calendario de vacunación elaborado por la Academia Estadounidense de Pediatría en lugar de aplicar los cambios propuestos por el Gobierno.

El presidente de la AAP, Andrew Racine, afirmó que la decisión judicial “restableció cierto grado de claridad” sobre las recomendaciones de inmunización infantil y aconsejó a los padres consultar con sus pediatras si tienen dudas sobre las vacunas.