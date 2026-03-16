Nueva York bajo alerta: frente frío traerá tormentas intensas este lunes

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York emitieron una alerta meteorológica para este lunes advirtiendo que podrían producirse fuertes lluvias, vientos intensos y tormentas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las precipitaciones empezaron en la última hora de la tarde del domingo y siguieron durante la noche y se espera que sigan hasta la hora punta del lunes.

“Tómense un poco más de tiempo para llegar al trabajo, ya que la gente irá más despacio, lo cual es bueno, pero tardarán más en llegar”, dijo el meteorólogo del NWS, Joe Pollina, en una entrevista. “Es posible que incluso durante la hora punta del lunes por la tarde tarden un poco más en volver a casa“.

Se prevé que los vientos del sur al sureste aumenten este lunes, con vientos sostenidos de entre 15 y 22 mph y ráfagas que podrían alcanzar hasta 55 mph al anochecer, informó Gothamist.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad, se estima que las lluvias en toda la ciudad de Nueva York fluctúen entre 1 y 1.1 pulgadas, con cantidades localizadas de hasta alrededor de 1.25 pulgadas donde se desarrollen tormentas eléctricas.

Los meteorólogos señalaron que la principal preocupación son las inundaciones localizadas en zonas bajas y lugares con drenaje deficiente. Aunque el peligro de las condiciones climáticas severas sigue siendo bajo, la Gran Manzana activó su Plan de Emergencia contra Inundaciones Repentinas.

“La ciudad de Nueva York se prepara para lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos el lunes”, declaró Christina Farrell, comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad. “Instamos a los neoyorquinos a prepararse para los posibles impactos, a prever tiempo adicional para sus desplazamientos y a considerar el uso del transporte público”.

Se esperan las tormentas más intensas el lunes en la noche, mientras el frente frío atraviesa la región. Se prevé que la lluvia y las tormentas disminuyan a primera hora del martes.

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