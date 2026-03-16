Nueva York puede pagarte por los daños de un bache en tu auto: así puedes reclamar

Un bache puede arruinar una llanta, doblar la suspensión o provocar una reparación costosa en el auto. Lo que muchos conductores en Nueva York no saben es que, en algunos casos, la ciudad puede pagar esos daños si el bache estaba reportado previamente.

Durante los meses de invierno y principios de primavera, los cambios de temperatura provocan que el asfalto se agriete y se formen miles de baches en las calles. Esto genera un aumento en los reclamos de conductores cuyos vehículos sufren daños al pasar por estos agujeros.

Si el conductor puede demostrar que el bache era conocido por las autoridades y no fue reparado a tiempo, existe la posibilidad de presentar un reclamo para recuperar el dinero de la reparación.

Cuándo Nueva York paga los daños causados por un bache

Para que la ciudad de Nueva York pague los daños, debe cumplirse una condición clave: el bache tiene que haber sido reportado previamente. Esto significa que el gobierno municipal debe haber tenido conocimiento del problema antes del incidente.

Si el bache fue reportado a través del sistema 311 de la ciudad o mediante otros canales oficiales, y no se reparó dentro de un plazo razonable, el conductor puede presentar un reclamo.

El proceso se gestiona a través del Department of Transportation (DOT) y de la oficina de reclamos de la ciudad.

Puedes presentar un reclamo de compensación en el Department of Transportation NYC.

Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué hacer inmediatamente después de caer en un bache

Si un bache daña tu auto, es importante actuar rápidamente para tener más posibilidades de que el reclamo sea aceptado.

Los especialistas recomiendan:

Tomar fotos del bache y del lugar donde ocurrió el incidente.

Fotografiar los daños en el vehículo.

Registrar la ubicación exacta de la calle.

Guardar facturas de reparación o presupuestos.

Esta documentación puede ser clave para demostrar que el daño fue causado por el estado de la calle.

Cómo presentar un reclamo a la ciudad de Nueva York

Los conductores que sufren daños por un bache pueden presentar un reclamo oficial ante la ciudad. El procedimiento generalmente incluye:

Completar un formulario de reclamo por daños a la propiedad.

Incluir fotos, facturas y pruebas del incidente.

Indicar la ubicación exacta del bache.

Presentar la documentación dentro del plazo establecido.

Los reclamos se envían a la Office of the New York City Comptroller, que analiza cada caso antes de tomar una decisión.

Cuánto dinero puedes reclamar por daños causados por un bache

El monto que puede recuperar un conductor depende del tipo de daño que sufrió el vehículo. Entre los problemas más comunes se encuentran llantas pinchadas o rotas, llantas dobladas, daños en suspensión y problemas de alineación, entre otros.

Un bache profundo puede destruir la suspensión de tu vehículo. Es clave avisar cuando ves calles dañadas en Nueva York. Crédito: Twitter @FBI MiamiFL

Las reparaciones pueden costar desde unos cientos de dólares hasta más de mil, dependiendo del vehículo. Si el reclamo es aceptado, la ciudad puede cubrir el costo de la reparación.

El error que hace que la mayoría de los reclamos sean rechazados

Uno de los principales motivos por los que los reclamos no prosperan es que no existe evidencia de que el bache hubiera sido reportado previamente. Si la ciudad no tenía conocimiento del problema antes del incidente, es mucho más difícil obtener compensación.

Por eso, algunos expertos recomiendan reportar los baches a través del sistema 311 cuando los conductores los detectan, ya que esto deja un registro oficial del problema.

Si, por el contrario, la investigación concluye que la ciudad fue responsable, el Contralor puede ofrecer un acuerdo económico. El conductor deberá firmar el documento de liberación y devolverlo dentro de los 30 días siguientes.

Una vez aceptado el acuerdo, el pago suele enviarse por correo en un plazo aproximado de 90 días.

Un problema que afecta a miles de conductores cada año

Nueva York recibe cada año decenas de miles de reportes de baches en sus calles. El desgaste del pavimento, las bajas temperaturas y el tráfico intenso contribuyen a que el problema reaparezca constantemente.

Aunque no todos los reclamos terminan en compensación, conocer el proceso puede marcar la diferencia entre asumir el costo de la reparación o recuperar el dinero.

Para muchos conductores, el primer paso es simplemente saber que existe la posibilidad de reclamar.

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