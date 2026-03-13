Este sábado arranca operación para tapar huecos en calles de NYC: piden paciencia

“Después de la tempestad viene la calma”, reza el adagio popular. Y luego de que las nevadas y bajas temperaturas que sufrió la Gran Manzana causaran daños en las vías de la ciudad, este fin de semana arranca una operación que busca tapar los baches que hay en carreteras de los cinco condados, lo que pudiera generar retrasos en las vías.

El anuncio fue hecho por el alcalde, Zohran Mamdani, quien explicó que a partir del sábado y durante las próximas semanas, los neoyorquinos verán a hombres y mujeres, al igual que muchas maquinarias trabajando en múltiples carreteras de la Gran Manzana. La radiografía inicial tras el invierto intenso que este año batió récord muestra miles de baches alrededor de la ciudad que empezarán a repararse desde la 6:00 a.m. del sábado.

“Mientras la mayoría de los neoyorquinos están durmiendo, 80 cuadrillas del DOT saldrán a las calles para reparar baches en una campaña intensiva que abarcará los cinco condados. Y en un solo día, repararán miles de baches que surgen cada año con la llegada de la primavera, a medida que las calles de nuestra ciudad comienzan a descongelarse”, aseguró el mandatario.

“Unas calles seguras y accesibles son una promesa fundamental del gobierno municipal, y tras un invierno históricamente riguroso, estoy inmensamente agradecido con los equipos del DOT, quienes no están perdiendo ni un solo instante en llevar a cabo las mejoras viales que tanto necesitamos”, agregó Mamdani.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, destacó el esfuerzo que adelantan los operarios para garantizar que huecos peligrosos en las vías sean tapados y pidió a los conductores que se arropen de paciencia.

“Los neoyorquinos han tenido que hacer frente a un invierno difícil, y ahora podemos ver y sentir los baches resultantes del desgaste de nuestras carreteras. Por eso los hombres y mujeres del NYC DOT han redoblado sus esfuerzos de reparación en las últimas semanas y los intensificarán este fin de semana con una operación intensiva que abarcará los cinco condados”, dijo el funcionario. “Agradecemos la paciencia de los neoyorquinos en las carreteras mientras completamos esta labor fundamental”.

Asimismo, la administración municipal está haciendo un llamado a los neoyorquinos a que reporten a través de la línea 311 cualquier desperfecto, bache o hueco que vean en las vías públicas, a fin de que los equipos de trabajo puedan incluirlos en la lista de reparaciones.

Datos revelados por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York revelan que desde el 1 de enero pasado, se han reparado más de 50,000 baches, a ritmo acelerado. Tan solo la semana pasada se hicieron arreglos en 10,000 baches.

La Ciudad agregó que “el esfuerzo acelerado” de reparación coincide con la temporada anual de repavimentación de carreteras de la Ciudad, que comienza este mes e incluye proyectos de repavimentación integral, de acera a acera.

“El DOT tiene previsto repavimentar 1,150 millas de carriles de carreteras este año. La Ciudad de Nueva York es también una de las pocas ciudades del país que opera sus propias plantas de asfalto, lo que permite a las cuadrillas responder con rapidez a los daños en las carreteras y completar las reparaciones de manera eficiente”, dijo el Departamento de Transporte.

“Los conductores deben prever posibles retrasos en sus desplazamientos este sábado”, recalcó la administración Municipal.

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