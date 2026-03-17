Del remedio de la abuela a la ciencia: Cómo el jugo de remolacha reduce la presión arterial y mejora tus arterias

El jugo de remolacha pasó de ser un remedio casero para fortalecer el sistema inmune recomendado por las abuelitas, a un aliado metabólico y cardiovascular con sólido respaldo científico.

El consumo, durante al menos 14 días, de 70 a 500 ml de jugo de remolacha, reduce significativamente la presión arterial. Los efectos están estrechamente relacionados con la dosis y el tiempo de consumo, según investigaciones científicas publicadas por PubMed.

Evidencia científica y salud arterial

Un ensayo de PMC (NIH) descubrió que el consumo de 500 ml de jugo de remolacha bajó la presión sistólica en 5.4 mmHg en solo 24 horas en personas sanas. Por otro lado, estudios publicados por ClinicalTrials.gov recomiendan dosis de 250 a 500 ml para mejorar las condiciones de hipertensos.

El médico funcional graduado en la Universidad de Harvard, Carlos Jaramillo, explica en su canal de YouTube que el consumo de remolacha contribuye a tener arterias más elásticas y una mejor vasodilatación. Esto se debe a que es un vegetal rico en nitratos, un biocompuesto natural que aumenta el óxido nítrico, relajando el endotelio y reduciendo la presión arterial. Esta combinación de beneficios mejora las condiciones de la enfermedad cardiovascular.

El secreto está en la saliva

Jaramillo explica que la saliva es clave para activar la conversión de estos nitratos. La recomendación es fundamental: masticar la remolacha y evitar enjuagues bucales inmediatamente antes de consumirla, para no eliminar las bacterias necesarias para este proceso químico natural.

Cómo medir los efectos de la remolacha

El experto recuerda que cada alimento se comporta distinto en cada persona, por lo que se debe estar atento y medir si la estrategia está funcionando:

“Después de unas cuatro semanas, vas mirando cómo está tu presión arterial, tu rendimiento, y tus niveles de glucosa antes y después de comer. Luego, lo vas revisando con tu médico en el tiempo”.

En términos técnicos, esto se traduce en realizar analíticas después de 8 o 12 semanas para evaluar:

Perfil de función del hígado .

. Niveles de triglicéridos .

. Perfil lipídico .

. PCR ultrasensible (para monitorear si la inflamación ha disminuido).

Como bien dice Jaramillo: “Esto no es mágico, no es que por hacer una sola cosa ya todo va a estar perfecto”; la clave es la constancia.

Cómo incluir la remolacha en tu alimentación

Para aprovechar al máximo los nitratos de la remolacha, el Dr. Carlos Jaramillo recomienda masticarla bien y evitar el enjuague bucal antes de su consumo. Crédito: Shutterstock

Si te preguntas cómo integrar este superalimento en tu rutina, aquí tienes las respuestas a las dudas más comunes:

¿Las hojas de la remolacha se comen? Sí, se pueden consumir. Tienen una excelente cantidad de nitratos , magnesio y polifenoles .

Sí, se pueden consumir. Tienen una excelente cantidad de , y . ¿La remolacha en polvo funciona? Sí, puede servir. Todo depende del método de preparación y de que se hayan respetado los procesos de secado. Es importante revisar la calidad del producto y su procedencia.

Sí, puede servir. Todo depende del método de preparación y de que se hayan respetado los procesos de secado. Es importante revisar la calidad del producto y su procedencia. ¿Puedo tomarla en la noche? Sí, perfectamente, no existe ningún inconveniente.

Formas de preparación: Puedes comprar las remolachas frescas y prepararlas de diversas maneras:

En batidos nutritivos. Asadas en asador de carbón o gas. Al sartén o al horno.

Recomendación para deportistas

Para quienes buscan mejorar su rendimiento físico, la recomendación es beber entre 200 y 300 ml de jugo de remolacha de 2 a 3 horas antes de entrenar. No olvides ir anotando cómo se comporta tu presión arterial para monitorear tus avances.

3 recetas de batidos con remolacha

Aprende a preparar 3 batidos nutritivos (incluyendo uno con sus hojas) para mejorar tu resistencia y oxigenación muscular antes de entrenar. Crédito: Shutterstock

Para aprovechar al máximo los nitratos naturales y el óxido nítrico, presentamos estas combinaciones deliciosas que puedes preparar en minutos.

1. El “Pre-Entreno” Natural

Este batido es perfecto para mejorar el rendimiento físico y la oxigenación muscular.

Ingredientes principales: 1 remolacha mediana (cruda y pelada), 1 taza de fresas o frutos rojos , y 200 ml de agua de coco .

1 mediana (cruda y pelada), 1 taza de o , y 200 ml de . Preparación: Licuar todo hasta obtener una mezcla homogénea.

Licuar todo hasta obtener una mezcla homogénea. Beneficio clave: El agua de coco aporta electrolitos, mientras que la remolacha potencia tu resistencia 2 o 3 horas antes de entrenar.

2. Batido para mejorar la presión arterial

Diseñado para quienes buscan maximizar la vasodilatación y la elasticidad arterial.

Ingredientes principales: 1/2 remolacha , 1 manzana verde (con piel para más fibra), el jugo de 1 limón y un trozo pequeño de jengibre fresco.

1/2 , 1 (con piel para más fibra), el jugo de 1 y un trozo pequeño de fresco. Preparación: Procesar los ingredientes con un poco de agua fría.

Procesar los ingredientes con un poco de agua fría. Beneficio clave: La vitamina C del limón mejora la absorción de nutrientes y el jengibre actúa como un potente antiinflamatorio natural.

3. Detox verde y púrpura

¿Recuerdas que el Dr. Jaramillo mencionaba las hojas?, así se pueden usar

Ingredientes principales: 1 remolacha pequeña, un puñado de hojas de remolacha (bien lavadas), 1 tallo de apio y media taza de piña .

1 pequeña, un puñado de (bien lavadas), 1 tallo de y media taza de . Preparación: Licuar a alta potencia. Si prefieres una textura más fina, puedes colarlo, aunque lo ideal es consumir la fibra.

Licuar a alta potencia. Si prefieres una textura más fina, puedes colarlo, aunque lo ideal es consumir la fibra. Beneficio clave: Alto contenido de magnesio y polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

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