Donald Trump felicita a Venezuela por llegar a la final del Clásico Mundial: “Les están pasando cosas buenas”

Acostumbrado a opinar de deporte en su red social Truth Social, Donald Trump reaccionó a la histórica victoria de Venezuela ante Italia el pasado lunes en el IoanDepotPark de Miami para avanzar a la final de este martes en la que enfrentarán a Estados Unidos.

Trump compartió un mensaje en el que felicitó a la novena dirigida por Omar López y aseguró que al país caribeño “le están pasando cosas buenas últimamente”.

“¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Se ven realmente geniales. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela!”, dijo.

Posteriormente, el mandatario cerró su escrito con una pregunta en tono irónico en la que incluso se mezcló algo de política. Me pregunto de qué se trata toda esta magia. Venezuela, ¿estado número 51? ¿Qué opinan?”, concluyó.

No es la primera vez que Trump habla de adicionar territorio a Estados Unidos. En otras ocasiones ya ha mencionado a Canadá, Cuba y Groenlandia como posibles nuevos estados dentro de Estados Unidos.

En el caso de Venezuela, se ha vuelto costumbre este tipo de afirmación desde que el pasado 3 de enero las fuerzas del orden invadieran el país sudamericano para arrestar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ejercían el poder de facto.

La felicitación de Trump llega en el mejor momento deportivo de Venezuela en los últimos meses y en medio de una luna de miel diplomática entre Estados Unidos y el país caribeño, quienes recientemente restablecieron relaciones y casi a diario suscriben acuerdos económico-energéticos.

Venezuela derrotó a Italia 4-2 en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y se metió por primera vez en su historia a la final del torneo. Este martes jugará con Estados Unidos, tres veces finalista, pero con un solo campeonato en su haber.



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