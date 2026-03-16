Shohei Ohtani se disculpa por eliminación de Japón y felicita a Venezuela por remontada

Nunca antes en la historia del Clásico Mundial de Béisbol Japón había quedado eliminado en cuartos de final hasta que llegó Venezuela el pasado sábado.

Este lunes, Shohei Ohtani acudió a sus redes sociales para disculparse por la caída de los nipones y felicitar a Venezuela por la remontada que los clasificó a semifinales después de 17 años de ausencia en esta instancia.

“Gracias, afición, por su apoyo. No conseguí los resultados que quería, y lamento mi insignificancia. Estoy muy agradecido por la experiencia de jugar al béisbol como representante japonés, a pesar de que solo fue un corto período de tiempo”, escribió Ohtani en Instagram.

“También queremos dar las gracias a todos los jugadores de diferentes países y aficionados que jugaron desde la primera ronda. Y felicidades a Venezuela por ganar”, concluyó la estrella de Los Angeles Dodgers en la MLB.

Ohtani venía de ser héroe con Japón en la final del Clásico Mundial 2023 cuando ponchó a Mike Trout en la final y se consagró campeón y MVP del torneo.

En esta edición, Ohtani también fue decisivo con tres cuadrangulares en el torneo, uno de ellos en su primer turno al bate al cuarto lanzamiento ante Venezuela.

Ese batazo sirvió para empatar el juego que había sido desbloqueado por Ronald Acuña Jr. en el primer inning al segundo lanzamiento del primer turno al bate.

Venezuela logró irse arriba 1-2 gracias a dos dobles de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres. A partir de ese momento, los criollos comenzarían a sufrir. Suárez recibió castigo en la tercera entrada con un rally de cuatro carreras que puso las acciones 5-2.

En el quinto episodio, una lánguida Venezuela comenzó a despertar gracias a un jonrón de dos carreras de Maikel García que recortó las acciones y puso el juego 4-5.

Sin embargo, el premio mayor para los dirigidos por Omar López llegó en el sexto episodio cuando, con dos hombres en base, Wylier Abreu conectó un vuelacercas que volteó la tortilla 5-7.

En el octavo inning, Ezequiel Tovar volvió a encender la ofensiva con un imparable que lo dejó instalado en segunda. En la siguiente secuencia, aprovechó un descuido del pitcher japonés Atsuki Taneichi y salió a robar la tercera base.

El lanzador, en un intento desesperado por sorprenderlo, tiró a segunda, pero el envío terminó en el center field. Tovar aceleró rumbo al plato y anotó la octava y definitiva carrera del juego.



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