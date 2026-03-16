Venezuela venció a Italia y avanzó a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol

Tras un vibrante encuentro en el LoanDepot Park de Miami, Florida, la selección venezolana de béisbol avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de vencer 4-2 a su similar de Italia.

Los dirigidos por Omar López volvieron a demostrar mucha resiliencia, viniendo de atrás en el marcador para sentenciar un compromiso que se tornó en una auténtica batalla estratégica desde el primer lanzamiento.

El duelo comenzó cuesta arriba para la delegación nacional. Italia, bajo la dirección del estratega venezolano Francisco Cervelli, aprovechó un parpadeo inicial de Keider Montero en el segundo episodio. El descontrol del abridor criollo permitió que los europeos tomaran la delantera con dos anotaciones tempranas, silenciando momentáneamente a la mayoría venezolana en el estadio.

Sin embargo, lo que pudo ser una debacle se convirtió en otra exhibición del bullpen llanero, que tomó el relevo con una precisión quirúrgica para mantener a raya a la ofensiva italiana por el resto del encuentro.

“Séptimo de la Suerte”

A la ofensiva venezolana le costó descifrar los envíos del estelar Aaron Nola, quien estuvo intratable durante el primer tercio del encuentro. La chispa del regreso la encendió Eugenio Suárez en el cuarto tramo, al conectar un cuadrangular solitario que devolvió la esperanza y puso el 2-1 en la pizarra. Pero lo mejor estaba guardado para la séptima entrada.

Ante el relevista Michael Lorenzen, Venezuela olió la sangre. Con dos outs y corredores en las esquinas, Ronald Acuña Jr. conectó un infield hit por la zona del campocorto que trajo la del empate. Con la grada del lado venezolano, Maikel García respondió con una línea tendida al jardín izquierdo para dar la ventaja, y “La Regadera” Luis Arráez puso la guinda al pastel con otro sencillo remolcador que selló el 4-2 definitivo.

La final soñada contra Estados Unidos

Venezuela no solo va por el trofeo, sino por una revancha que ha esperado durante años. Este martes 17 de marzo, la escuadra caribeña se medirá a Estados Unidos en la gran final, un duelo con sabor a cuentas pendientes tras la eliminación sufrida ante los norteamericanos en la edición anterior del Clásico.

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