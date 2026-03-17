Los estados donde la gente sufre más alergias a comidas en EE.UU.

Las alergias alimentarias se han convertido en un problema de salud pública cada vez más visible en Estados Unidos, afectando la vida cotidiana de millones de personas. Desde leer etiquetas con cuidado hasta evitar ciertos restaurantes, quienes viven con esta condición enfrentan riesgos constantes que pueden ir desde molestias leves hasta reacciones graves como la anafilaxia.

De acuerdo con datos de Food Allergy Research & Education, alrededor de 32 millones de estadounidenses (aproximadamente uno de cada 10) padecen al menos una alergia alimentaria. Esta cifra refleja la magnitud de un fenómeno que no distingue edad, género ni región, aunque nuevas investigaciones sugieren que algunos estados presentan tasas ligeramente más altas que otros.

Un análisis reciente realizado por Eating Disorder Solutions combinó datos de FARE con estimaciones del censo estadounidense para identificar en qué lugares del país las alergias alimentarias son más comunes.

Los estados con mayor prevalencia

El estudio coloca a Vermont en el primer lugar, donde el 10.22% de sus residentes vive con alguna alergia alimentaria. Le siguen West Virginia (10.17%), New Hampshire (10.13%) y Maine (10.12%), estados en los que aproximadamente uno de cada diez habitantes enfrenta esta condición.

En quinto lugar aparece Mississippi con un 10.05%, lo que demuestra que este problema de salud está presente tanto en el noreste como en el sur del país. El resto del top 10 lo completan Montana (10.04%), Oregon (10.03%), Pennsylvania (10.01%), Nuevo Mexico (10%) y Wisconsin (9.99%).

Aunque las diferencias porcentuales entre estados pueden parecer pequeñas, los números absolutos cuentan otra historia. Pennsylvania, por ejemplo, destaca por tener más de 1.3 millones de personas con alergias alimentarias, una de las cifras más altas a nivel nacional debido a su gran población.

Estados con menor proporción, pero millones de casos

En el otro extremo del ranking se encuentran estados como Florida (9.66%), Texas (9.58%) y Utah (9.52%), que registran las tasas más bajas del análisis. Sin embargo, su gran densidad poblacional significa que aún albergan a millones de personas afectadas.

Esto pone en evidencia que, aunque las tasas varíen ligeramente, las alergias alimentarias son un fenómeno extendido en todo el país. No se trata de un problema aislado, sino de una condición que impacta a comunidades enteras y representa un desafío constante para el sistema de salud.

Según explicó Michael Banis, portavoz de Eating Disorder Solutions, muchas alergias alimentarias se desarrollan durante la infancia. Entre las más comunes se encuentran las relacionadas con el cacahuate, la leche y los huevos.

En algunos casos, los niños pueden superar estas alergias con el tiempo. Sin embargo, otras persisten hasta la edad adulta o incluso aparecen más tarde en la vida. Las alergias a mariscos o pescado, por ejemplo, suelen manifestarse en adultos y tienden a ser permanentes.

Este patrón convierte a las alergias alimentarias en una preocupación a largo plazo para millones de familias, que deben adaptar su estilo de vida para evitar riesgos.

¿Por qué aumentan las alergias?

Las causas detrás del desarrollo de alergias alimentarias no son completamente claras. Los expertos coinciden en que factores genéticos pueden influir, pero también entran en juego elementos ambientales, el sistema inmunológico y la exposición temprana a ciertos alimentos.

En los últimos años, investigadores han analizado cómo cambios en la dieta, el estilo de vida y el entorno podrían estar relacionados con el aumento de estas condiciones. Aunque no existe una respuesta única, la tendencia al alza es evidente y preocupa a especialistas en salud pública.

Para quienes viven con alergias alimentarias, la prevención es clave. Reconocer los síntomas a tiempo, leer cuidadosamente las etiquetas de los productos y preguntar por los ingredientes al comer fuera son prácticas esenciales para evitar reacciones peligrosas.

Además, muchos pacientes deben llevar consigo medicamentos de emergencia, como la epinefrina, que puede salvar vidas en casos de anafilaxia.

La concienciación también juega un papel fundamental. A medida que más personas entienden la gravedad de las alergias alimentarias, aumenta la presión para mejorar el etiquetado de alimentos, la capacitación en restaurantes y la respuesta en situaciones de emergencia.

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