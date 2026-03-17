Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este martes 17 de marzo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 17 de marzo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de máxima y los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 19ºF (-7ºC) de máxima y 19ºF (-7ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 5 durante la primera mitad de la jornada y del 75 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá cielos despejados.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:00 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:59 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima