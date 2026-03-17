Sospechoso de bomba en el Capitolio pide desestimar cargos apelando a indultos de Trump

Un hombre acusado de poner bombas caseras frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en la víspera del ataque del 6 de enero de 2021, está solicitando a un juez que desestime los cargos penales en su contra, alegando que está amparado por los indultos otorgados por el presidente Donald Trump a los supuestos alborotadores del Capitolio.

La moción presentada el lunes por los abogados de Brian Cole Jr. supone el último giro en un caso que estuvo sin resolver por años, y la última prueba de hasta qué punto podrían aplicarse los indultos del 6 de enero.

Su defensa argumentó que los cargos contra Cole, quien se ha declarado inocente, están “inextricablemente y de manera demostrable vinculados” a lo ocurrido el 6 de enero.

Apuntaron a documentos presentados por la fiscalía que señalan que Cole declaró al FBI que había viajado a Washington D.C. para acudir a una protesta vinculada con las elecciones de 2020, sugiriendo que formaba parte de “la misma controversia política que movilizó a la multitud el 6 de enero”. Asimismo, resaltaron que, si bien las bombas supuestamente fueron colocadas el 5 de enero, fueron descubiertas la siguiente.

“El indulto, guste o no, se aplica al Sr. Cole, basándose en el significado ordinario y claro del lenguaje del indulto aplicado a los hechos relevantes de este caso”, dijeron los abogados del acusado.

A finales de 2025, Cole fue acusado de transporte interestatal de explosivos e intento malicioso de uso de explosivos, después de que los agentes federales no lograran identificar a ningún sospechoso por casi cinco años.

Las bombas no detonaron, pero el FBI dijo que eran visibles. Los funcionarios de la administración republicana habían declarado que resolver el caso era una prioridad absoluta.

🚨 JUST IN: Alleged J6 pipe bomber Brian Cole Jr’s face has been revealed



Here’s what we know about him per legal filings:



– 30 years old

– Works in a bail bonds office

-Lives with Mom in Woodbridge, Virginia

– 5'6" tall

– wears corrective eyeglasses



The FBI has YEARS worth of… pic.twitter.com/SArCsVMGRG — Nick Sortor (@nicksortor) December 4, 2025

Los indultos del 6 de enero de Trump, emitidos horas después de haber tomado el segundo mandato el año pasado, beneficiaron a aproximadamente 1,500 acusados de disturbios, quienes enfrentan cargos que iban desde allanamiento de morada hasta agresión a la policía, informó CBS News.

El mandatario anuló las condenas penales de todo menos 14 de los que habían sido declarados culpables de delitos vinculados con los sucesos del 6 de enero, y ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) que pediría el sobreseimiento de los cargos contra quienes todavía no habían sido condenados.

No se ha aclarado si la orden de indulto de Trump se aplica a Cole. La orden establece que los indultos se aplican a “delitos relacionados con hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos o en sus inmediaciones el 6 de enero de 2021” y el sospechoso está acusado de poner las bombas el día anterior.

La defensa de Cole alega que la frase “relacionado con” podría aplicarse para delitos que no ocurrieron el 6 de enero de 2021, siempre y cuando estuvieran vinculados a los eventos trágicos de ese día.

Este no es el primer caso penal que ha puesto a prueba los límites de los indultos.

En distintos casos, las autoridades registraron los domicilios de los acusados del 6 de enero y presuntamente hallaron armas de fuego ilegales, lo que llevó a que los supuestos alborotadores enfrentaran cargos tanto por los disturbios del 6 de enero como por posesión de armas.

El gobierno ha alegado en algunos de esos casos que los indultos otorgados por el presidente republicano deberían abarcar todos los cargos en su contra, no solo los directamente vinculados con el asalto al Capitolio. A un acusado se le concedió un segundo indulto para cubrir los cargos por posesión de armas.

Sigue leyendo:

• Asaltante del Capitolio indultado por Trump es condenado por abuso infantil

• Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, queda libre tras indulto de Trump en caso por corrupción

• Del asalto al Capitolio a la política: Hombre que posó con el podio de Pelosi lanza campaña