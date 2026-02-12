Asaltante del Capitolio indultado por Trump es condenado por abuso infantil

Un jurado del condado de Hernando, en Florida, declaró culpable a un hombre de 45 años, por múltiples delitos de abuso sexual infantil, y es conocido por haber recibido un indulto presidencial por parte de Donald Trump tras su participación en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.

Según Walter Forgie, de la oficina del fiscal estatal del Quinto Circuito Judicial, Andrew Paul Johnson fue hallado culpable de cinco cargos graves, incluyendo abuso sexual de un menor de 12 años y de otro menor de 16 años. También se le imputaron delitos de exhibición lasciva y la transmisión de materiales dañinos a un menor a través de dispositivos electrónicos.

Hasta el momento, la sentencia está programada para marzo, donde Johnson podría enfrentar una pena de cadena perpetua, informó NBC News.

El uso del indulto para manipular a una víctima

De acuerdo con las investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, Johnson intentó utilizar su estatus de indultado para manipular a una de sus víctimas. La declaración jurada detalla que el acusado afirmó que recibiría una millonaria compensación económica por su participación en los eventos del 6 de enero.

La declaración jurada señala que Johnson le dijo a un niño que “dado que fue indultado por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, y que le estaban otorgando $10,000,000 como resultado de ser un ‘jan 6’er’… que lo pondría en su ‘testamento’ para que tomara cualquier dinero que le quedara”. La fiscalía sostiene que “se cree que esta táctica se utilizó para evitar que [la víctima] expusiera lo que Andrew le había hecho”.

Antecedentes por delitos en el Capitolio

En 2024, Johnson se declaró culpable de cargos no violentos por ingresar al Capitolio a través de una ventana rota. Documentos judiciales indican que el hombre, quien se describía como un “proud j6er”, mantuvo una “conducta desordenada y disruptiva” durante cuatro horas.

Tras la reelección de Donald Trump, Johnson formó parte del grupo de más de 1,500 personas que recibieron el indulto presidencial como uno de los primeros actos de la administración en 2025.

