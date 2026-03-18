Agenda comunitaria NYC: reunión virtual sobre seguridad electoral, ayuda con los impuestos y mucho más

La senadora estatal Liz Krueger realizará una reunión virtual sobre “Seguridad electoral: Qué puede hacer el estado de Nueva York” el lunes 13 de abril, de 6:30 p.m. a 7:45 p.m.

Las elecciones libres y justas son la base de la democracia. Las próximas elecciones de medio término son especialmente importantes, ya que determinarán qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Por ello, es necesario estar informado sobre sus derechos electorales.

En el evento, Derek Tisler, asesor y director de Elecciones y Gobierno, Centro Brennan para la Justicia y experto en seguridad electoral, brindará información sobre las medidas que el Gobierno Federal ha tomado para retirar su apoyo a la seguridad electoral. Y, lo que es aún más importante, hablará sobre la colaboración entre el estado de Nueva York, los estados republicanos y demócratas, y cómo usted puede contribuir a garantizar que todos nuestros votos sean contados.

El evento incluirá una sesión de preguntas y respuestas con Tisler, moderada por la senadora Krueger. Si tiene preguntas sobre los problemas de seguridad relacionados con las elecciones de medio término de noviembre de 2026, las medidas que está tomando el estado de Nueva York para proteger el voto y cómo puede usted salvaguardar su derecho al voto, regístrese para participar.

Además del evento por Zoom, se tendrá la opción de verlo en línea a través de Facebook. Si no tiene acceso a una computadora, tableta u otro dispositivo electrónico, puede escucharlo por teléfono.

El evento se grabará y estará disponible en línea aproximadamente una semana después. Se enviará un enlace a la grabación y recursos a todos los que confirmen su asistencia.

Si desea participar en la reunión virtual confirme su asistencia en https://nysenate-gov.zoom.us/webinar/register/WN_fvOQ27gaRVqP61klmmtxpA.

Ayuda con los impuestos

La oficina de la asambleísta Jessica González-Rojas estará organizando, a partir del 20 de marzo, tres clínicas gratuitas de preparación de impuestos con preparadores certificados por el IRS. Las otras fechas serán el 3 de abril y el 10 de abril. El evento se llevará a cabo en colaboración con Urban Upbound, que estará proporcionando a los voluntarios que les ayudarán a preparar sus impuestos estatales y federales. Las clínicas se realizarán de 10 a.m. a 5 p.m. en la oficina de la asambleísta en East Elmhurst. Si necesita ayuda para preparar sus impuestos, puede llamar al (718) 457-0384 para hacer una cita. Es necesario programar una cita para ser atendido por un preparador de impuestos. Las citas están disponibles en inglés y en español.

Cuándo: viernes 20 de marzo (otras fechas: 3 de abril y 10 de abril)

viernes 20 de marzo (otras fechas: 3 de abril y 10 de abril) Hora: 10 a.m. a 5 p.m.

10 a.m. a 5 p.m. Dónde: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens

Feria de Salud Mental

RiseBoro Community Partnership presenta hoy la Feria de Salud Mental y recursos ‘Understanding Mental Health’, donde habrá información de atención de salud, vivienda, educación y empleo entre otros. Para mayor información, llame a la Sra. Rosa al (718) 381-9653 ext, 3216.

Cuándo: 18 de marzo

18 de marzo Hora: 3 p.m. a 6 p.m.

3 p.m. a 6 p.m. Dónde: 1474 Gates ave., Brooklyn.

Clínica de servicios legales

Si necesita ayuda legal, la asambleísta Jessica González-Rojas invita a su clínica gratuita de Servicios Legales en colaboración con NYLAG y NYS Courts Access to Justice para recibir asistencia legal confiable sobre: vivienda, inmigración, beneficios públicos, derechos laborales, derecho familiar y más. Solo con cita previa, llame al 718-457-0384.

Cuándo: Jueves, 26 de marzo

Jueves, 26 de marzo Hora: 10 a.m. a 3 p.m.

10 a.m. a 3 p.m. Dónde: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens.

Done un vestido para el prom

La Queens Public Library (QPL) invita a la comunidad a participar en su tercer evento anual de Recolección y Entrega de Vestimenta para el Prom. Si tiene vestidos de graduación o esmóquines guardados en su clóset, considere donarlos en una de las bibliotecas participantes de QPL. Se aceptan donaciones hasta el 20 de marzo.

Una charla sobre neurodiversidad

Según investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada 31 niños (3.2%) es diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA). Para fomentar el diálogo sobre el TEA y la neurodiversidad, el periodista Eric Garcia, autor de «We’re Not Broken: Changing the Autism Conversation» (No estamos rotos: Cambiando la conversación sobre el autismo), ofrecerá una charla en Bergen Community College el martes 24 de marzo a las 12:30 p.m. en el Moses Family Meeting and Training Center (Centro de Educación Tecnológica, sala 128), en el campus de la universidad, ubicado en 400 Paramus Road, Paramus, Nueva Jersey. Visite bccevents.ludus.com/index.php?show_id=200512651 para inscribirse.

Clases de ciudadanía

El Citizenship Project de la New York Historical Society ofrece talleres gratuitos de preparación para la ciudadanía. El curso es en inglés y dura 6 semanas. El próximo curso virtual inicia el 31 de marzo y será los martes y jueves de 6 a 7 p.m. Para registrarse, vaya a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIYv18LAYDQmKWQ5LfE9-Uhk456VOX02XI3AxDZfGQvBg0Q/viewform. Otro curso iniciará el 13 de abril y será los martes y jueves de 6 a 7 p.m. También hay un curso en persona, los sábados a las 10 a.m. que comenzará el 21 de marzo. Para mayor información, vaya a https://www.nyhistory.org/citizenship-project/upcoming-classes-and-programs.

Asistencia a adultos mayores

La concejal Sandy Nurse informa que su próxima clínica de servicios para personas mayores se realizará el 24 de marzo. NY Connects Brooklyn estará en la oficina de la concejal el primer y tercer martes de cada mes para conectar a los adultos mayores con servicios de ayuda a domicilio, asesoramiento sobre beneficios, solicitudes de vivienda y más. Se aceptan visitas sin cita previa, pero para programar una cita, llame al (718) 671-6200 y pida una cita en la oficina de la concejal Nurse.

Cursos para adultos

El Centro de Aprendizaje para Adultos New Community (NCC) anunció la apertura de cursos para adultos: inglés como segundo idioma, ciudadanía, computación y talleres varios. Los cursos se ofrecen en todos los niveles, con horarios flexibles y cursos disponibles de lunes a sábados. También se ofrecen exámenes de salud como mamogramas, diabetes, presión arterial. El centro está localizado en el 563 Orange Street, Newark, NJ. Informes en el (973) 558-5536.