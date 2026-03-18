Alcaldía de NY reubica a 250 hombres sin hogar tras cierre de albergue en Midtown

La administración del alcalde Zohran Mamdani trasladó a unos 250 hombres sin hogar que residían en el albergue de Midtown conocido como Bellevue, como parte del proceso de cierre de esas instalaciones, según informaron funcionarios municipales.

El edificio, ubicado en la calle 30 y utilizado como principal punto de admisión para personas sin hogar, ya no alberga residentes.

De acuerdo con el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, hasta la noche del domingo ningún usuario permanecía durmiendo en el lugar, aunque el sitio continúa operando temporalmente como centro de acceso para quienes buscan una cama, según Gothmist.

Las autoridades confirmaron que estos servicios serán reubicados antes del 1 de mayo en otros dos albergues de Manhattan, uno en East Third Street y otro en Bowery, donde se canalizarán tanto hombres solteros como adultos sin niños pequeños que necesiten alojamiento.

El traslado forma parte de una decisión anunciada a inicios de mes por la alcaldía, que argumentó que el edificio —construido en 1931 y que anteriormente albergó una unidad psiquiátrica del Hospital Bellevue— requiere reparaciones estructurales para garantizar la seguridad de los residentes.

Inquietudes por las comodidades

Durante una audiencia presupuestaria, la comisionada de Servicios Sociales, Erin Dalton, afirmó que los nuevos puntos de admisión ofrecerán servicios “comparables o incluso mejores” y con mayor accesibilidad.

Sin embargo, el plan ha generado inquietudes en el Concejo Municipal.

La concejala Crystal Hudson advirtió sobre la necesidad de preservar programas existentes en los centros actuales, incluyendo una clínica de salud de bajo costo y servicios de tratamiento de adicciones que atienden a poblaciones con necesidades específicas, según Gothmist.

Los dos nuevos albergues que asumirán las funciones de admisión están gestionados por la organización Project Renewal y cuentan con servicios diferenciados. El de East Third Street dispone de 175 camas, un programa de tratamiento de adicciones y una clínica de salud acreditada a nivel federal, mientras que el de Bowery ofrece 108 camas destinadas a personas con enfermedades mentales.

Funcionarios indicaron que aún evalúan si estos servicios se mantendrán en sus ubicaciones actuales o serán trasladados junto con el proceso de reorganización.

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