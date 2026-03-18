Encontró cheques por más de $26 mil y los devolvió: la polémica recompensa que desató indignación en redes

La historia de Mauricio Abdelnur, un vecino de Córdoba, Argentina, ha encendido un intenso debate sobre valores, legalidad y justicia social en tiempos donde los actos de honestidad no siempre reciben el reconocimiento esperado.

Lo que comenzó como un gesto ejemplar terminó en frustración y cuestionamientos, luego de que el hombre recibiera una recompensa mínima tras devolver cheques por un valor total de más de $26,000 dólares.

El caso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿vale la pena actuar correctamente cuando la respuesta del otro lado no está a la altura?

Un hallazgo inesperado que puso a prueba la ética

Según relató Abdelnur en el programa televisivo “El Show del Lagarto”, todo ocurrió el pasado 27 de enero, cuando salía de su lugar de trabajo y notó un sobre en el suelo.

“Siempre miro el piso, no sé por qué, y encontré un sobre grande, medio roto. Cuando lo abrí, había cheques por 37 millones de pesos (más de $26,000)”, explicó. La magnitud del hallazgo lo llevó a actuar con cautela. En lugar de llevarse el dinero o ignorarlo, decidió esperar en el lugar por si alguien regresaba desesperado en su búsqueda.

Al no aparecer nadie, llevó el sobre a su casa y compartió la situación con su hijo, quien fue clave en la decisión final. “Me dijo: ‘Hay que devolverlo’. Eso me encantó”, recordó.

Entonces, Abdelnur utilizó herramientas de inteligencia artificial (IA) para rastrear al propietario de los cheques. Fotografió cada documento y, a partir de esos datos, logró obtener un número telefónico vinculado al emisor.

Tras comunicarse, la respuesta del empresario lo sorprendió: le pidió que enviara los cheques mediante un servicio de transporte. Sin embargo, Abdelnur rechazó la propuesta por el riesgo que implicaba manejar una suma tan elevada sin garantías.

“Imagínate que después te dicen que faltan cheques. ¿En qué lío te metes por querer ayudar?”, cuestionó.

La entrega y una recompensa que generó indignación

Finalmente, Abdelnur coordinó un encuentro presencial para devolver los documentos. Fue acompañado por un amigo, en lo que describió como una situación incómoda desde el inicio.

El momento más polémico llegó tras la devolución: recibió apenas unos $21 como compensación. Aunque asegura que nunca actuó motivado por dinero, la cifra le resultó desproporcionada frente al valor recuperado.

“No lo hacía por la plata, pero es como que no midieron el gesto. Era muchísimo más lo que estaba devolviendo”, expresó.

La reacción no tardó en llegar, tanto en su entorno cercano como en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre si el empresario actuó de forma injusta.

Tras lo ocurrido, Abdelnur consultó con abogados, quienes le explicaron que su proceder, aunque ético, no fue el más conveniente desde el punto de vista legal.

En muchos casos, cuando se encuentra dinero o valores, lo correcto es entregarlos a una autoridad competente, como la policía o una institución bancaria. Esto permite registrar formalmente el hallazgo y, en algunos marcos legales, habilita al descubridor a recibir una recompensa que puede oscilar entre el 2% y el 10% del valor recuperado.

De haberse aplicado ese criterio, Abdelnur podría haber recibido una suma significativamente mayor.

Ante la decepción, el hombre decidió enviar una carta documento al empresario, reclamando una compensación más acorde. Más allá del dinero, su planteo gira en torno a una cuestión ética.

“Yo te cuidé el patrimonio. No es que me tengas que dar algo, pero hay un reconocimiento mínimo”, sostuvo.

El caso también dejó una reflexión más profunda sobre la confianza social y la reciprocidad. “¿Qué sociedad queremos tener si alguien actúa bien y recibe esto?”, se preguntó.

Incluso llegó a expresar su desánimo ante futuras situaciones similares: “Si me vuelve a pasar, no sé si actuaría igual”.

Un debate que trasciende lo individual

La historia de Abdelnur no es un caso aislado, sino un reflejo de tensiones más amplias en la sociedad contemporánea. En un contexto donde la desconfianza y el individualismo parecen crecer, los actos de honestidad adquieren un valor simbólico aún mayor.

Sin embargo, cuando esos gestos no son correspondidos, pueden generar el efecto contrario: desalentar conductas positivas y reforzar el escepticismo.

En redes sociales, el caso dividió opiniones. Algunos consideran que la recompensa fue insuficiente y que el empresario debió reconocer mejor el gesto. Otros sostienen que devolver lo encontrado es una obligación moral que no debería depender de una retribución.

A pesar de la polémica, hay un aspecto que permanece intacto: la decisión inicial de Abdelnur. En un momento donde pudo haber optado por el beneficio personal, eligió actuar con honestidad.

Esa elección, más allá de la recompensa, es la que sigue resonando. Y aunque el desenlace haya sido frustrante, su historia abre una conversación necesaria sobre valores, justicia y convivencia.

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