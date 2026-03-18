La mujer en EE.UU. que escribió un libro sobre la muerte de su esposo y fue condenada por haberlo asesinado

Kouri Richins, una mujer de Utah que escribió un libro infantil sobre el duelo tras la repentina muerte de su esposo, fue declarada culpable de haberlo asesinado.

Un jurado determinó que Richins, madre de tres hijos, mató a su esposo en marzo de 2022, tras envenenarlo con una bebida que contenía fentanilo.

El jurado deliberó durante aproximadamente tres horas antes de emitir su veredicto este lunes.

Durante el juicio se reveló que Richins, de 35 años, había acumulado millones de dólares en deudas, había contratado pólizas de seguro de vida para su esposo.

La fiscalía presentó más de 40 testigos, incluyendo a la mujer que declaró haber vendido las drogas utilizadas para matar a Eric Richins.

La defensa de la acusada optó por no llamar a ningún testigo y concluyó su presentación de pruebas sin que ella subiera al estrado a declarar en su propia defensa.

Reuters: Kouri Richins fue hallada culpable de envenenar a su esposo con una bebida que contenía fentanilo.

Richins también fue declarada culpable de reclamar fraudulentamente beneficios de seguro tras la muerte de su esposo en su casa a las afueras de la estación de esquí de Park City.

En el inicio del juicio, el fiscal declaró al jurado que Richins tenía una deuda de US$4,5 millones y creía erróneamente que, si su esposo fallecía, heredaría su patrimonio, valorado en más de US$4 millones.

También alegaron que planeaba un futuro con otro hombre con quien mantenía una relación extramarital.

Las autoridades indicaron que Richins envenenó el sándwich de su esposo en un incidente anterior, que casi acabó con su vida, antes de aumentar la dosis hasta que falleció. También fue declarada culpable de intento de asesinato por este incidente.

Richins se declaró inocente de todos los cargos. El delito más grave, asesinato con agravantes, conlleva una pena de desde 25 años a cadena perpetua.

“Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejar su dinero”, declaró el fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth.

Getty Images: El esposo de la acusada murió por una sobredosis de fentanilo.

La droga

Richins llamó a la policía una noche de marzo de 2022 para alertar de que su esposo estaba “frío al tacto”.

Explicó a las autoridades que le había preparado un cóctel de vodka a su marido, a quien encontró inconsciente horas después.

Más adelante, un forense descubrió que Richins había muerto de una sobredosis de fentanilo.

Tenía en su organismo una cantidad cinco veces mayor a la considerada letal, dictaminó el médico.

Según la acusación, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 la mujer había enviado un mensaje de texto a una persona con antecedentes por drogas, a la que pidió analgésicos.

Tres días después de obtener los medicamentos, compartió una cena de San Valentín con su marido, quien después se enfermó.

“Eric creía que había sido envenenado”, recogen los documentos judiciales. “Le dijo a un amigo que creía que su esposa estaba tratando de envenenarlo”.

Después la mujer habría adquirido más fentanilo, según la acusación.

El 4 de marzo de 2022 Richins llamó a la policía en medio de la noche para decir que había encontrado a su marido inconsciente, según los fiscales del caso.

Les explicó a las autoridades que le había servido en la cama un Moscow Mule -un cóctel de vodka- y luego se había ido a dormir con uno de sus hijos pequeños que estaba teniendo una pesadilla.

Más tarde regresó a su habitación y encontró a su esposo “frío al tacto”.

KPCW: Kouri Richins fue entrevistada sobre su libro.

El libro

Los cargos contra la acusada se presentaron dos meses después de que esta escribiera un libro infantil ilustrado con el título “¿Estás conmigo?” (Are You With Me?), para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido.

Richins aseguró a la estación de radio local KPCW que el libro les traería “paz” a ella y a sus tres hijos.

“Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo”, declaró a KPCW en una entrevista..

Dedicó el libro a su marido, “mi increíble esposo y un maravilloso padre”.

La defensa de la mujer alegó que Eric Richins padecía la enfermedad de Lyme, era adicto a los analgésicos y su muerte se debió a una sobredosis.

Según la fiscalía, años antes de la muerte de su esposo, Richins suscribió numerosas pólizas de seguro de vida para Eric sin su conocimiento, con beneficios que totalizaron casi US$2 millones.

Documentos judiciales también indican que tenía un saldo negativo en su cuenta bancaria y que había sido demandada por un acreedor.

BBC:

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