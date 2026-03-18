Las pequeñas empresas aceleran su inversión en IA: así la están usando en 2026

Un nuevo informe apunta a que las pequeñas empresas en Estados Unidos están acelerando su inversión en inteligencia artificial (IA), en busca de crear una base para un crecimiento sostenido basado en esta tecnología y mantener su crecimiento en un entorno económico incierto.

Más del 60% de los negocios ya utiliza herramientas de IA, mientras que una mayoría espera expandir su uso en los próximos meses, según el informe ‘Small Business Checkpoint’ del Bank of America Institute publicado este martes 17 de marzo de 2026. Este cambio no solo busca reducir costos, sino impulsar ventas y mejorar la competitividad.

La inteligencia artificial ya no es opcional para pequeños negocios

Además, el reporte afirma que la adopción de inteligencia artificial entre pequeñas empresas dejó de ser una tendencia para convertirse en una estrategia clave de crecimiento.

De acuerdo con el informe de Bank of America Institute, más del 60% de las pequeñas empresas en EE.UU. ya utiliza IA en alguna de sus áreas, un salto relevante frente a años anteriores.

“Las pequeñas empresas están integrando la IA no solo para eficiencia, sino como motor de expansión”, agrega.

Este cambio, además, refleja una transición importante: la tecnología ya no se percibe como un lujo, sino como una herramienta necesaria para competir.

Cómo están invirtiendo las empresas en inteligencia artificial

Las áreas donde más se concentra la inversión en IA muestran claramente las prioridades actuales de los negocios:

Marketing digital automatizado , incluyendo generación de contenido y segmentación de clientes

, incluyendo generación de contenido y segmentación de clientes Atención al cliente , mediante chatbots y respuestas automatizadas

, mediante chatbots y respuestas automatizadas Análisis de datos , para entender comportamientos de consumo

, para entender comportamientos de consumo Optimización de operaciones, como inventarios y logística

“Las herramientas de inteligencia artificial permiten a las pequeñas empresas hacer más con menos recursos”, indica el reporte y advierte que, como consecuencia, casi 4 de cada 10 empresas planean aumentar su presupuesto en IA para 2026, lo que confirma la tendencia al alza.

Adaptarse o desaparecer: Un cambio impulsado por la presión económica

Sin embargo, hay un factor que está acelerando la inversión en IA entre las pequeñas empresas: las presiones provocadas por las condiciones económicas en el país: inflación persistente, costos operativos elevados y tasas de interés altas.



En este contexto, la tecnología surge como una herramienta para mantener márgenes y seguir creciendo.



Según datos citados por Yahoo Finance, hasta el 94% de los propietarios de pequeñas empresas espera crecer en 2026, a pesar de los desafíos económicos: “Los dueños de negocios siguen siendo optimistas, pero están recurriendo a nuevas herramientas para sostener ese crecimiento”.



Esto significa que la IA está ayudando a las empresas a adaptarse a un entorno más complejo.

El impacto en empleo y productividad

Uno de los puntos más relevantes de la incursión de la IA en las empresas de todo tamaño es su impacto en el empleo.



“Las pequeñas empresas están utilizando la IA para aumentar la productividad de sus equipos, no necesariamente para reducir personal”, sostuvo el Bank of America Institute.



Si bien los trabajadores se mantienen preocupados ante el riesgo de ser reemplazados por la automatización, los datos sugieren que, de momento, muchas empresas utilizan la IA para complementar, no para reemplazar a sus trabajadores.



Como resultado, las empresas están consiguiendo:

Mayor eficiencia por empleado

Reducción de tareas repetitivas

Enfoque en actividades de mayor valor

Para la comunidad hispana en EE.UU., esto podría significar que los empleados deben adaptarse a desarrollar las habilidades demandadas, especialmente en áreas como ventas, servicio al cliente y marketing.

Por qué esto importa para la comunidad hispana

Las pequeñas empresas son un pilar clave para la comunidad latina en Estados Unidos.



De acuerdo con datos e la Oficina del Censo de Estados Unidos, los negocios propiedad de hispanos han crecido significativamente en la última década, lo que los convierte en actores relevantes dentro de la economía.



La adopción de IA puede ayudarlos a desarrollar:

Oportunidades de crecimiento para emprendedores latinos

Mejora en competitividad frente a grandes empresas

Necesidad de capacitación en herramientas digitales

Sin embargo, también alerta a los trabajadores, especialmente para quienes no tienen acceso a tecnología o formación, sobre los riesgos de perder competitividad si no se actualizan.

Qué viene para la inteligencia artificial en pequeños negocios

Las proyecciones apuntan a que el uso de inteligencia artificial seguirá expandiéndose rápidamente en aspectos como:

Mayor accesibilidad de herramientas de bajo costo

Integración de IA en plataformas cotidianas

Automatización más avanzada en procesos clave

“Estamos apenas en las primeras etapas de adopción masiva de la IA en pequeñas empresas”, señaló el informe, por lo que el impacto será aún más profundo en los próximos años.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el uso de la inteligencia artificial en pequeñas empresas

¿Qué porcentaje de pequeñas empresas usa inteligencia artificial en 2026?

Más del 60% ya utiliza IA y la cifra sigue en aumento, según el Bank of America Institute.



¿Para qué usan la IA los pequeños negocios?

Principalmente para marketing, atención al cliente, análisis de datos y optimización de operaciones.



¿La IA está reemplazando empleos en pequeñas empresas?

No necesariamente. Las empresas la están utilizando para mejorar la productividad de sus empleados, no para reducir personal.



¿Por qué está creciendo el uso de IA ahora?

Por la presión económica, la necesidad de eficiencia y la disponibilidad de herramientas más accesibles.



¿Cómo afecta esto a la comunidad hispana?

Puede abrir oportunidades de crecimiento, pero también exige que desarrollen nuevas habilidades digitales.

Conclusión

El avance de la inteligencia artificial en pequeñas empresas representa un cambio estructural en la economía estadounidense. Lo que antes era una ventaja competitiva ahora se está convirtiendo en una necesidad.



Para millones de emprendedores —incluidos muchos latinos—, la clave estará en adaptarse a esta transformación. La IA no solo redefine cómo operan los negocios, sino también qué habilidades serán necesarias en los próximos meses.



En un entorno de costos altos y competencia creciente, quienes logren integrar estas herramientas de manera efectiva a su trabajo podrían tener una ventaja decisiva para los próximos años.



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